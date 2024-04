2 minuto di lettura

Proiezioni e dibattiti sui cambiamenti e le trasformazioni del cinema. Nuovo appuntamento a Chiaiano, venerdì 19 e sabato 20 aprile all’auditorium dell’istituto “Giovanni XXIII – Aliotta” di Chiaiano diretto da Maria Vorzillo, con il progetto di educazione al cinema: “Cinemozioni: uno sguardo oltre la realtà”, coordinato dalla Associazione Ecole Cinema ETS di Sabrina Innocenti in partnership con Lemon Academy, e con il sostegno del MIC e di Siae nell’ambito del programma “Per chi crea”.

Si parte venerdì 19 aprile dalle ore 16 dove saranno proiettati una serie di film che affrontano e raccontano le diverse forme di violenza: Entr’acte di Seyed Mohammed Reza Kheredmendan; The box di Merve Cirisoglu Cotur; Mariam di Dana Durr; Lady dell’I.C. Ruggiero Bonghi; Parole rotte dell’Istituto Musti-Dimiccoli-Barletta; Sunshine don’t confuse Love & abuse di Day One NY; Are you lost?. A coordinare l’evento Sabrina Innocenti e Monica Macchi. Sarà presente all’evento Maria Vorzillo, Dirigente scolastico dell’istituto che ha fortemente voluto attivare questa progettualità sul cinema per ampliare l’offerta formativa ed educativa locale.

Si prosegue sabato 20 aprile dalle ore 10 all’Auditorium I.C. 28 “Giovanni XXIII – Aliotta” con nuove proiezioni cinematografiche dal titolo “Napoli: visioni dal territorio”: Visioni Urbane di Giuseppe Carrieri, Claudia Brignone, Luca Lanzano e Rosa Maietta e Mezzanotte di Giuseppe Carrieri con gli studenti dell’I.T.I. “Galileo Ferraris. Il Cineforum si configura come un cinema civico, che ha lo scopo di contribuire alla crescita locale anche come occasione partecipativa e inclusiva delle famiglie del territorio. Presentazione e dibattito a cura dall’associazione École Cinema. Presentano Sabrina Innocenti e Monica Macchi. Saranno presenti all’evento l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Chiara Marciani che assegnerà il premio “Migliore Torta” in una gara culinaria alla quale parteciperanno le famiglie del territorio, allo scopo di promuovere l’evento; Maria Vorzillo (Dirigente Scolastico I.C. 28 “Giovanni XXIII – Aliotta”); Saverio Petitti (Dirigente Scolastico I.T.I. “Galileo Ferraris”).

Il progetto di educazione al cinema, partito il 18 febbraio, coinvolge le classi della primaria e della secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale 28 Giovanni XXIII-Aliotta e si articola in più fasi. Sono previsti anche due laboratori cinematografici sul campo al termine dei quali verrà prodotto un corto: la primaria, sotto la guida di Alessio Romaniello e Lorenzo Iuliano (due giovanissimi talenti che trasferiranno le loro competenze ad altri giovani della scuola), confronterà con tematiche legate alla percezione dei luoghi mentre la secondaria con la direzione del regista Giuseppe Carrieri si confronterà con il tema della favola.

Entrambi i corti saranno proiettati nell’evento finale aperto all’intera cittadinanza che si terrà il 25 maggio all’Auditorium della Scuola Giovanni XXIII Aliotta di Chiaiano alla presenza delle Istituzioni e dei partner.

