Acquisti online: i consigli per risparmiare

I benefici nell’acquistare un bene fisico oppure un servizio online hanno incrementato notevolmente le vendite su eCommerce e piattaforme digitali. Poter connettersi a qualsiasi ora del giorno su un sito web e procedere all’acquisto di un prodotto rende il processo di vendita veloce, facile e adatto a tutti.

Per quanto l’acquisto online di servizi e oggetti sia ormai una consuetudine, spesso si effettua l’acquisto senza pensare ai potenziali risparmi; infatti, tra i punti di forza della compera online figura proprio il risparmio, che può verificarsi grazie a diverse soluzioni.

Cashback

Tra le soluzioni più interessanti per risparmiare figura il Cashback, uno strumento capace di restituire una piccola percentuale del costo del prodotto una volta terminata la compravendita su una determinata piattaforma o applicazione. Il cliente, usufruendo del cashback potrà ottenere un risparmio notevole soprattutto su acquisti dal modico valore, ottimizzando la spesa e investendolo in altri prodotti. Usualmente per ottenere il cashback bisogna iscriversi a un servizio e selezionare poi il negozio convenzionato, completando l’acquisto e ricevendo il ritorno del denaro, anche se in minima parte. Il cashback è uno strumento che si lega soprattutto alle piattaforme online, infatti, è molto difficile che negozi fisici adottino tale soluzione.

Promozioni e bonus

Quando si tratta di acquisti online, un altro aspetto da considerare sono le promozioni e i bonus offerti dalle piattaforme. Ad esempio, per coloro che sono interessati ai casinò online, è essenziale esaminare attentamente le promozioni disponibili prima di iscriversi. Queste offerte, come i bonus di benvenuto, possono variare notevolmente e rappresentano un’opportunità per massimizzare il bonus 1000 euro, offrendo così un incentivo significativo per i nuovi utenti. Tuttavia, oltre a considerare le promozioni, è fondamentale verificare che il casinò sia autorizzato ad operare in Italia tramite concessione ADM, garantendo così sicurezza e affidabilità.

Filtri di ricerca

Oltre al cashback, che nella gran parte dei casi è una soluzione poco sfruttata dai consumatori a causa di un processo di iscrizione e ricompensa un po’ farraginoso, si può risparmiare anche utilizzando i filtri di ricerca.

Sui siti web del rivenditore online si possono impostare ricerche avanzate per cercare e trovare velocemente il prodotto desiderato. Ogni utente può filtrare non solo le informazioni del brand, ma anche il prezzo minimo e massimo che desidera investire. In questo modo il cliente può visualizzare in pochi secondi i prodotti disponibili al prezzo che preferisce e procedere all’acquisto. Il risparmio in questo caso non è solo nella maggiore facilità di confronto tra i prodotti della stessa fascia di prezzo, ma anche nel tempo guadagnato per procedere all’iter di acquisto.

Codici sconto e programmi fedeltà

Non vi è alcun dubbio sul fatto che uno dei metodi per risparmiare di più durante l’acquisto online sia l’utilizzo di coupon e codici sconto. Diverse piattaforme digitali mettono a disposizione dei consumatori l’elenco dei codici disponibili in base al negozio su cui si vuole effettuare l’acquisto.

Fortunatamente non vi è la necessità di affidarsi a piattaforme di terze parti, ma i clienti possono monitorare e ricevere i codici sconto in modo semplice e veloce. Per ottenere i coupon ci si può iscrivere alla newsletter del negozio online, che provvederà a inviare un’e-mail con le offerte migliori direttamente all’indirizzo di posta elettronica collegato.

Così come si possono installare estensioni per il proprio browser web per i codici sconto, capaci di aggiungere al carrello il prodotto da acquistare quando raggiunge il prezzo desiderato.

Confronto prezzi

I consumatori più esperti, che acquistano periodicamente beni e servizi online, conoscono benissimo quanto sia importante il confronto dei prezzi prima di procedere all’acquisto. Diversi siti web consentono di comparare il prodotto che si desidera acquistare analizzando i prezzi disponibili sui vari negozi online.

In questo modo si può ottenere, in pochi secondi, un resoconto dei negozi online che vendono il prodotto desiderato al prezzo inferiore. Anche in questo caso si possono integrare estensioni nel proprio browser web per visualizzare grafici e andamento dei prezzi. BestPrice, ad esempio, consente di confrontare i prezzi, così come Honey che ha lo scopo di analizzare i prezzi più bassi su Amazon. Anche Keepa è una valida alternativa alle estensioni appena elencate, in questo caso si ottengono anche grafici e andamento dei prezzi nel corso degli anni su Amazon.

Punti di ritiro fisici

Tra i vantaggi nell’acquistare online c’è sicuramente la spedizione a casa, ma sebbene sia un punto di forza da non trascurare, in un modo o nell’altro rappresenta un costo per il negozio e l’acquirente. Affinché si possa risparmiare sulla spedizione, oltre a sottoscrivere piani premium come Amazon Prime e simili, tantissimi utenti sfruttano i punti di ritiro fisici, denominati anche curbside.

Da un punto di vista prettamente tecnico, il cliente acquista il prodotto online, ma gli viene recapitato in un punto fisico scelto. Tale modalità è molto diffusa soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Italia è disponibile in diverse città. Ciò consente di risparmiare sul costo di spedizione, poiché le aziende che inviano il prodotto non hanno l’onere di trasportare l’acquisto fino a casa del consumatore con il corriere. Oltre a beneficiare di un costo inferiore del prodotto, il cliente può ritirare quando desidera la merce e sostenere di fatto il commercio locale approfittando della comodità dell’acquisto online.

Organizzare gli acquisti in anticipo

Ulteriore tecnica per risparmiare sugli acquisti online è pianificare con largo anticipo la compera di un prodotto. Proprio come per il soggiorno in hotel, anche i prezzi dei prodotti per l’uso quotidiano hanno fluttuazioni ed è importante comprendere il periodo migliore.

Eventi come Black Friday o Cyber Monday, ad esempio, sono molto utili per chi ama la tecnologia e vuole approfittare di sconti ingenti. Così come l’acquisto di abbagliamento o prodotti per la scuola è conveniente nei periodi rispettivamente lontano dalla stagione di riferimento e dall’inizio delle attività scolastiche. Pianificare molto prima il periodo più adatto all’acquisto consente di risparmiare tanto, poiché i rivenditori online gestiscono i loro magazzini in modo da soddisfare le esigenze stagionali dei clienti. Quando in magazzino sono presenti prodotti non adatti alla stagione di riferimento, i prezzi sono molto più bassi perché i venditori hanno l’esigenza di smaltire la merce.

Opinioni degli utenti

Consiglio da non sottovalutare per risparmiare durante gli acquisti online è l’opinione degli utenti che hanno già comprato e provato il prodotto desiderato. Le recensioni lasciate dai clienti permettono di comprendere sin da subito se il prodotto è resistente, di qualità e soprattutto adatto alle proprie esigenze. Effettuare un acquisto consapevole è indispensabile per risparmiare nel corso del tempo. Ad esempio, acquistando un aspirapolvere, grazie alle opinioni dell’utenza si può conoscere meglio il costo dei filtri e la capacità il consumo elettrico.

