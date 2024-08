Padroneggiare il semi-bluff: Uno strumento di poker efficace per gli utenti di Tikitaka

3 minuto di lettura

Condividi

Il semi-bluff è un must per i giocatori d’azzardo. Dovresti capire come eseguire questa mossa al Tikitaka casino. Che cos’è esattamente un semi-bluff? Quando, perché e contro chi dovresti usarlo? In questo articolo ci occuperemo di queste domande.

Cos’è un semi-bluff?

Esistono tre tipi di scommesse:

Scommesse di valore. Vengono piazzate quando si ritiene di essere in vantaggio e si vuole estrarre valore dall’avversario proteggendo la propria mano.

Scommesse in bluff. Vengono effettuate quando si sospetta di essere in svantaggio, ma si ha la possibilità di far foldare al proprio avversario una mano migliore, consentendo di vincere il piatto senza migliorare.

Puntate semi-bluff. Questo avviene quando sospetti di essere indietro, ma la tua mano ha un potenziale significativo (outs) per migliorare e diventare la mano migliore.

Un semi-bluff è una puntata piazzata con una mano relativamente debole che ha ancora il potenziale per diventare la mano migliore grazie a carte aggiuntive.

Se vuoi giocare una mano di questo tipo, di solito è più vantaggioso puntare piuttosto che fare check/call. Puntando, guadagni fold equity. Finché non scommetti, non dai al tuo avversario la possibilità di foldare una mano migliore.

Quando un semi-bluff ha senso?

Il principio fondamentale che abbiamo già evidenziato è che la tua mano deve avere il potenziale di migliorare con le carte future. Poiché la probabilità di migliorare la tua mano diminuisce a ogni street successiva, è evidente che un semi-bluff al flop è generalmente più redditizio di uno al turn. Allo stesso modo, sul river, un semi-bluff è impossibile poiché non hai più opportunità di migliorare la tua mano. Nell’ultima strada, sei in vantaggio o in svantaggio e devi scegliere tra una puntata di valore, una puntata di bluff o semplicemente foldare.

Inoltre, è importante che il tuo avversario sia in grado di foldare la sua mano. L’equity di fold è importante per il semi-bluff. Se credi che il tuo avversario non folderà in nessun caso, allora una puntata o un rilancio di semi-bluff è inutile.

Quali tipi di mani di estrazione possono essere giocate come semi-bluff?

Le mani di forte estrazione come i flush draw e le straight draw aperte sono i candidati principali per un semi-bluff. Tuttavia, ci sono molte altre mani che possono essere semi-bluffate. Per esempio, una mano come A7 può essere semi-bluffata su un flop di K97, contando su cinque out.

Questo è anche un tipico esempio di mano semi-bluff: in questa situazione, la tua puntata a Tikitaka si basa più sull’equity del fold o sul miglioramento della tua mano nelle strade successive che sull’estrazione di valore dalle mani più deboli.

Quali sono gli obiettivi di un semi-bluff?

I principianti spesso non capiscono perché dovrebbero iniziare a utilizzare le tecniche di semi-bluff a Tikitaka. Come dicono gli esperti, questa mossa ha i seguenti obiettivi:

Fold Equity. Scommettiamo su Tikitaka per guadagnare fold equity. Abbiamo in mano una mano che probabilmente al momento è indietro, ma che ha ancora il potenziale per migliorare. In questa situazione, dovremmo puntare e, se il nostro avversario folda, spesso lo costringiamo a foldare mani migliori. Se il nostro semi-bluff ha successo, l’avversario commette un errore significativo, permettendoci di prendere il piatto con una mano debole che al momento ha poco o nessun valore di showdown.

per guadagnare fold equity. Abbiamo in mano una mano che probabilmente al momento è indietro, ma che ha ancora il potenziale per migliorare. In questa situazione, dovremmo puntare e, se il nostro avversario folda, spesso lo costringiamo a foldare mani migliori. Se il nostro semi-bluff ha successo, l’avversario commette un errore significativo, permettendoci di prendere il piatto con una mano debole che al momento ha poco o nessun valore di showdown. Potenziale di migliorare la nostra mano. Il secondo fattore importante, oltre alla fold equity, è la possibilità di migliorare la nostra mano nelle street future. Se colpiamo i nostri out nei round successivi, ora stiamo giocando in un piatto considerevole e abbiamo l’opportunità di battere l’intero stack del nostro avversario con una mano forte.

Opportunità di prendere una carta libera. Se siamo in posizione, si presenta un’altra opportunità: grazie all’aggressività, potremmo essere in grado di prendere una carta gratis nella strada successiva. Questo è particolarmente importante se abbiamo un numero significativo di out ma non possiamo permetterci di chiamare una puntata di continuazione al turn.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.