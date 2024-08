Che tipo di kit esistono per preparare da soli le miscele di liquidi salini per il vaping?

1 minuto di lettura

Non è un segreto che, negli ultimi anni, il vaping si stia evolvendo a passi da gigante. Infatti, la popolarità dei dispositivi elettronici per il vaping cresce non giorno per giorno, ma ora per ora. Sempre più marchi iniziano a produrre articoli specializzati. Oggi, una particolare attenzione è dedicata alla produzione di kit per miscelare liquidi salini. Questi sono kit completi di ingredienti separati, con i quali chiunque può preparare la propria miscela a mano.

Il negozio online Vape Shop «Easy» offre a ogni vaper la possibilità di scegliere e acquistare i componenti adatti per creare aromi originali. Sono sempre disponibili anche vari dispositivi e accessori. La nostra azienda opera nel mercato ucraino da quasi dieci anni. Durante questi anni, si è affermata come fornitore affidabile e responsabile di gadget elettronici per il fumo.

Cosa contiene la miscela

I kit presentati nelle pagine del sito sono composti da diverse bottiglie contenenti sostanze varie. Possono variare, avere concentrazioni e volumi diversi. In generale, i prodotti obbligatori sono i seguenti:

Glicerina. Questo semplice alcool trivalente è leggermente viscoso e ha un sapore dolce. Più è presente, più densa e ricca sarà la nuvola di vapore, e minori saranno le sensazioni spiacevoli nelle vie respiratorie. Si combina perfettamente con qualsiasi altro ingrediente, senza limitazioni. Non contiene tossine, quindi è assolutamente sicuro per il corpo umano. Propilen-glicole. Alcool incolore, bivalente, con un odore leggermente percettibile, un po’ viscoso, con proprietà igroscopiche. Funziona come un solvente e unione di diversi componenti. Grazie a lui, la nicotina viene assorbita nel sangue più rapidamente. A temperature inferiori allo zero, evapora completamente nel tempo. Aromi. Sono additivi speciali che influenzano direttamente i sapori e gli odori. È consigliabile preferire riempitivi alimentari di origine naturale. Tuttavia, si usano anche sostanze completamente sintetiche. Più concentrati sono gli agenti aromatici, più forte e duraturo sarà l’effetto. Nikobuster. Essenzialmente è nicotina salina, che si distingue per una vaporizzazione morbida e un effetto delicato sulla gola. Grazie all’aumentata acidità, il corpo si satura più rapidamente di vapori di nicotina.

Di solito i kit includono tre componenti diversi, poiché il propilen-glicole viene mescolato in anticipo con le miscele aromatiche.

