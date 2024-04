1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Europa League protagonista oggi, giovedì 18 maggio 2024, con tre squadre italiane in campo per il ritorno dei quarti di finale. Al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca Atalanta-Liverpool: la squadra di Gasperini affronterà i Reds Forte del clamoroso 3-0 strappato ad Anfield. Arbitro il francese François Letexier.

In programma invece all'Olimpico Roma-Milan. Nonostante il successo dei giallorossi al Meazza, per De Rossi la sfida per l’accesso alle semifinali si preannuncia apertissima. "Il Milan è 2° in classifica, a parte la sconfitta con noi veniva da un periodo in cui le stava vincendo tutte e la squadra giocava bene. Sarà un crocevia stagionale per quanto riguarda i loro obiettivi. Dopo l'uscita dalla Champions League, l'Europa League era un obiettivo concreto per loro, sanno che devono vincere altrimenti andranno fuori e quindi vivranno questa partita come ultima spiaggia", afferma l'allenatore della Roma. "Il Milan può vincere perché ha mentalità, può giocare bene e ha talento oltre che carattere. Nella singola partita, contro una squadra che sta bene, possiamo battere chiunque", le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli. A dirigere la partita ci sarà il polacco Szymon Marciniak. La squadra vincitrice si troverà di fronte la vincente tra West Ham e Bayer Leverkusen. A Roma-Milan sarà trasmessa dalle ore 21 in chiaro su Rai Uno. Ma potrà essere seguita anche su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, e su DAZN. In streaming su Rai Play, Sky Go e Now. La partita sarà trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e da Dazn. In streaming su Dazn basterà scaricare l'applicazione sui dispositivi smartphone e tablet, mentre Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it