Siglato un protocollo tra Comune Pomigliano e Asl Napoli 3 Sud per uno stile di vita più sano

POMIGLIANO D’ARCO, 23 GENNAIO 2025 – Questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco, è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’ASL Napoli 3 Sud e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, per la promozione di stili di vita sani e la prevenzione di comportamenti a rischio sul territorio. Il protocollo, valido per l’anno scolastico 2024/2025, pone particolare attenzione alla promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica, coinvolgendo scuole, famiglie e l’intera cittadinanza. Il protocollo è stato presentato nel corso di un incontro pubblico nell’aula consiliare, aperto dal Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e Sport del Comune, Domenico Leone, e dalla Dirigente del Settore 5 Affari Generali e Servizi Sociali, Gelsomina Romano. Durante il convegno, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti per affrontare problematiche come l’obesità infantile, evidenziando il ruolo centrale delle scuole nella promozione della salute. “La dieta mediterranea – ha detto – è un patrimonio inestimabile, non solo per il suo valore nutrizionale ma anche per il suo ruolo nel promuovere un benessere psicofisico completo. Questo protocollo rappresenta un percorso virtuoso per accompagnare le giovani generazioni verso scelte di vita più consapevoli e salutari, costruendo le basi per una comunità più sana e resiliente”. Maria Antignani, Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune, ha illustrato i punti salienti del protocollo, sottolineando l’impegno congiunto per sensibilizzare la comunità su temi come la corretta alimentazione ed il benessere psico-fisico, mentre Pierluigi Pecoraro, Direttore dell’U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL Napoli 3 Sud, ha presentato le attività che verranno avviate nelle scuole, evidenziando l’importanza di programmi educativi come il “Gioco della dieta mediterranea” rivolto agli alunni delle classi terze e quarte. Teresa Mastantuono, Dirigente Biologa dell’ASL Napoli 3 Sud, ha approfondito le tematiche di prevenzione prioritarie, ribadendo l’urgenza di combattere sedentarietà e cattive abitudini alimentari. “L’impegno della nostra amministrazione è chiaro – ha affermato il sindaco Raffaele Russo – vogliamo offrire ai giovani strumenti e occasioni per adottare stili di vita sostenibili e salutari. Partendo dalle scuole, puntiamo a costruire una cultura del benessere che coinvolga l’intera comunità, perché investire sulla salute dei ragazzi significa investire sul futuro del nostro territorio”. Dopo la firma del protocollo i partecipanti hanno brindato alla collaborazione con un rinfresco all’insegna della dieta mediterranea.