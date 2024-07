ARONA INTITOLA UNA ROTONDA A “AMADEO PETER GIANNINI”, UN ITALIANO CHE HA CAMBIATO IL MONDO

2 minuto di lettura

I seeri sera approfittando del secondo Consiglio Comunale svoltosi nel quartiere San Luigi per stare più vicini ai cittadini, abbiamo concluso l’iter di intitolazione della rotonda di San Luigi, iniziato nel 2019, ad AMADEO PETER GIANNINI.

Un grande italiano che nella sua vita ha “cambiato in meglio la vita” di milioni di persone. Nacque in America nel 1870 da genitori italiani originari di Favale di Malvaro, comune dell’entroterra di Rapallo. Crebbe facendo tutti i lavori più umili insieme al padre che gestiva un modesto negozio di prodotti dell’orto. Divenne facoltoso produttore e commerciante agricolo e finanziatore di altre aziende. Studiò economia e dopo la sua laurea lavorò per sei mesi in banca, ma si licenziò non condividendo i metodi adottati: *Voi prestate soldi ai ricchi convinti che più facilmente ve li restituiscano, mentre i soldi vanno prestati ai poveri.

Fondò nel 1904 una banca in un bar, Bank of Italy, con il proposito di fare prestiti agli emigranti che volessero iniziare una attività in proprio. Queste agevolazioni erano rivolte soprattutto ai nullatenenti, persone che fossero di sani principi morali e avessero idee da realizzare: Giannini le riteneva degne di fiducia guardandole negli occhi e considerando i calli sulle loro mani.

Con il terremoto del 1906, mentre tutte le banche chiudevano per un mese, dopo otto giorni riapri sulle macerie della vecchia sede. Mise bene in vista anche un cartello che recava l’emblematica scritta: ‘Prestiti come prima, più di prima. Nel bilancio pubblicato due anni dopo ben il 96% di quelli che avevano chiesto un prestito lo avevano restituito.

Questo lo rese famoso in tutta la California.

Negli anni apri banche su banche.

Nel 1929, con la grande crisi, Bank of Italy era la più grande d’America e nel 1939 divenne Bank of America, la più grande del mondo.

Giannini finanzio i primi film di Walt Disney, Charlie Chapln e Frank Capra, ritenuti allora follia, e lo stesso Golden Gate Bridge, simbolo di San Francisco, per iniziare la costruzione del quale occorrevano 6 milioni di dollari.

Aiuto’ l’Italia finanziando il piano Marshall.

Aveva capito che il potere non deriva dal denaro, ma dall’affetto che gli altri hanno per noi, dalla loro benevolenza come riconoscenza del servizio che sappiamo dare. Sosteneva che il banchiere dovrebbe vedere la clientela come bene di investimento, non di consumo: dare coraggio agli imprenditori va di pari passo con il sostegno finanziario. Era dotato di profondo senso etico, un etica applicata in maniera corretta e imprenditoriale.

Quest’uomo, ricco di visioni, di talento, di capacità organizzativa e comunicativa ma soprattutto di cuore sintetizza in se’ un motto, che ci deve accompagnare sempre quando sogniamo e/o desideriamo raggiungere risultati sfidanti o impegnarci anche in obiettivi che sembrano impossibili:

VOLERE E POTERE!

Da ieri Arona è la prima città italiana che ricorda con una rotonda Amadeo Peter Giannini “un italiano che ha, nel mondo, cambiato il mondo!

Alberto Gusmeroli Sindaco orgogliosissimo di Arona e Deputato del Novarese e del Vco

