Arriva l’Invasione Culturale per La Capsula Del Tempo – Memorie dal futuro, finanziata dalla Regione Campania

Fino al 20 dicembre si terrà l’iniziativa “La capsula del tempo. Memorie dal futuro” finanziato dalla Regione Campania, ideato e diretto da Beatrice Baino in collaborazione con la Baracca dei Buffoni che coinvolge varie compagnie e comprende eventi di arte, musica, danza, circo e teatro per varie fasce di età.

Una capsula del Tempo è un contenitore appositamente preparato per conservare oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in un’epoca futura, un oggetto speciale appositamente ideato per essere inaugurato e poi essere riaperto dopo un certo numero di anni. Molte capsule del tempo sono preparate da singole persone, altre vengono deposte in cerimonie di inaugurazione di edifici o eventi importanti. Il contenuto di solito comprende oggetti rappresentativi dell’epoca, giornali, registrazioni, fotografie, monete ecc.

Il progetto nasce nel 2022 con il cofinanziamento del Comune di Napoli nell’ambito della manifestazione “Affabulazione”.

Inoltre, l’iniziativa prevede una serie di appuntamenti a ingresso libero.

Nel Rione Sanità di Napoli con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo 19° Russo Montale, 17° Circolo Didattico Andrea Angiulli, la Cooperativa Il Grillo Parlante onlus; Centro Educativo Punto Luce, l’Associazione Centro La Tenda e l’Associazione La casa dei Cristallini si è tenuto fino al laboratorio a cura della Baracca dei Buffoni. Il titolo, Invasione culturale, richiama a una guerra combattuta con l’arte, ispirata nella terminologia e nelle modalità a quelle purtroppo combattute in molti paesi del mondo, facendo forza sui poli culturali già presenti sul territorio. L’intento è innalzare la qualità della vita dei giovani e della collettività, affermando con le nostre “strategie belliche culturali” i valori della cultura, dell’integrazione e della legalità.

L’invasione culturale terminerà mercoledì 11 Dicembre con una Parata “bellica” culturale, uno spettacolo itinerante nato dalla collaborazione di Baracca dei Buffoni, Morks, progetto Invasione e boomerang street band. Lo spettacolo partirà da piazza Sanità alle ore 14 e arriverà a Palazzo San Felice per ritornare al punto di partenza, dove verranno consegnate alla Regione Campania le chiavi di tutte le capsule del tempo installate fino ad ora.

La parata viene realizzata nel Rione Sanità in occasione del decennale della Fondazione di Comunità San Gennaro, ente che opera dal 2014 nel quartiere con l’obiettivo di promuovere buone prassi e promozione sociale attraverso la cultura del bello, della gratuità e della responsabilità collettiva. Saranno coinvolte infatti le scuole e i centri educativi del quartiere espressione della sua Comunità Educante.

L’obiettivo è la conquista del territorio e per farlo si useranno tutte le armi a disposizione. Inutile fuggire, inutile resistere sarete conquistati! Una parata/spettacolo itinerante, intervallata da momenti a postazione fissa che consistono attacchi al pubblico, di volta in volta con armi differenti: punchball a molla, palloni giganti, bolle di sapone e spruzzi d’acqua.

Infine, il 20 Dicembre il Parco Storico dell’Edenlandia, nel quale è custodita la nostra prima capsula che verrà aperta nel 2065 in occasione dei 100 anni dalla Fondazione, ospiterà il Children Charity day, una giornata totalmente gratuita per bambini e ragazzi delle case famiglia. Per l’evento il partner C.P.C.C.L. CENTRO DI PRODUZIONE CIRCO CONTEMPORANEO terrà lo spettacolo di Daniela Cardellini “Dani e la giocoleria”. Daniela Cardellini è un’artista giocoliera, clown. Da 15 anni propone lo spettacolo “Dani e la Giocoleria”: un eccentrico spettacolo di Giocoleria Comica. Uno spettacolo, basato su tecniche circensi, giocoleria, acrobatica, clown e teatrali, mimo, improvvisazione ed interazione con il pubblico.

Per maggiori informazioni [email protected]

