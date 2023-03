Entra nel vivo il Piano Strategico per il Turismo: Josep Ejarque è il nuovo Destination Manager di Amalfi

Condividi

Il sindaco Daniele Milano: “Ejarque è uno dei massimi esperti del settore. Procediamo spediti verso una gestione manageriale e innovativa del turismo, implementando un modello sostenibile”.

AMALFI. Il Professore Josep Ejarque è il nuovo Destination Manager della Città di Amalfi: governerà per tutto il 2023 la DMO, motore centrale del “Piano Strategico per il Turismo” redatto dallo stesso professionista ed approvato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

«Siamo molto orgogliosi che il Prof. Ejarque abbia accettato l’incarico – esordisce il sindaco Daniele Milano – Entro marzo 2023 sarà istituita la DMO, la Destination Management Organization di Amalfi che dovrà pianificare e realizzare tutte le attività strategiche e operative finalizzate a mantenere e incrementare la notorietà, la visibilità, la competitività e l’attrattività della Città. Il Piano strategico di sviluppo turistico consiste in una serie di linee di indirizzo da attuare nella gestione e nel marketing turistico, per creare un’offerta unica, con una nuova proposta di valore, che passa attraverso lo sviluppo sostenibile. Amalfi intende gestire il turismo e non più subirlo, posizionandosi sul mercato internazionale come una ’boutique destination’. Una pianificazione strategica che consentirà una gestione manageriale del turismo, con un cronoprogramma e scelte radicali. Come, ad esempio, la soppressione della sosta dei bus turistici dalla scorsa estate: una scelta epocale e coraggiosa per ridurre il caos del sovraffollamento. Il professor Ejarque avrà un ruolo determinante, non solo di gestione, ma di dialogo, di sinergia e di supporto rispetto a tutti gli operatori e ai privati coinvolti nella filiera turistica».

Obiettivo del Piano è rendere Amalfi attrattiva, strutturata, digital, organizzata, sostenibile, customer centric oriented, rassicurante, innovativa, accessibile, smart, favorendo il coinvolgimento della popolazione locale, attiva 365 giorni l’anno.

In tale scenario, il Destination Manager, dovrà orientare l’Amministrazione comunale (a livello operativo), e indirizzare gli operatori turistici nel conseguimento dei risultati delineati nel piano strategico: sviluppo di prodotti turistici, organizzazione dei servizi d’accoglienza, informazione e gestione turistica, promozione, pianificare attività di Marketing e campagne di comunicazione. Sarà responsabile, inoltre, del monitoraggio della Rete di Destinazione Amalfi. L’incarico dal carattere “temporary“, con durata fino a dicembre 2023, è legato alla fase di start-up del Piano, per l’esecuzione delle azioni “Urgenti” e con priorità “Alta”e “Molto Alta”.

«La funzione del Senior Destination Manager è sviluppare strategie affinché Amalfi possa incrementare la sua attrattività e competitività, per non essere considerata soltanto una destinazione della Costiera Amalfitana, ma una Destinazione cardine – spiega il Prof. Ejarque – Significa collaborare, aiutare e supportare gli operatori turistici per posizionarsi come ‘Destinazione Boutique e Premium’ di riferimento e, quindi, molto curata, attenta ai bisogni, alle esigenze e alle aspettative del turista. Da più di un anno stiamo seguendo questa filosofia tesa al posizionamento ’boutique’ per incrementare il valore e l’unicità di Amalfi».

Il Phd Josep Ejarque, è un professionista del Destination Marketing e del Destination Management, con una lunga carriera in questo ambito specifico del turismo. Gestisce e supporta, attualmente, il management e marketing strategico e operativo di alcune delle più importanti destinazioni e DMO italiane e internazionali. Ha intrapreso la sua carriera come responsabile del marketing della comunicazione dell’Ente del Turismo della Catalogna e Barcellona. Ha diretto diverse DMO, come l’ente del Turismo della Coruña, Turismo Torino, con responsabilità nell’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali, la DMO del Friuli Venezia Giulia, e ancora Explora, la DMO responsabile dell’ambito turistico di Expo 2015, e Turismo FVG. Esperto di destination, si occupa delle strategie, organizzazione, sviluppo e promozione delle destinazioni turistiche. Ha al suo attivo numerosi libri sul management e marketing delle destinazioni turistiche pubblicati in Italia e all’estero. È coordinatore del Master Universitario “Destination Management e Turismo Esperienziale” della 24Ore Business School e partecipa come advisory board di diversi think thank europei del turismo.

La DMO Destination Management Organization Integrale sarà operativa sia nella gestione che nella promozione della destinazione. Interagirà con la Rete di Destinazione Amalfi, composta da operatori del settore privato e stakeholder. Sarà responsabile della promozione, della comunicazione, del branding, attiva nel supporto all’Amministrazione comunale per la pianificazione strategica e il marketing, implementando tutto il potenziale del prodotto ‘destinazione Amalfi’, comunicandolo e promuovendolo sui mercati e segmenti obiettivo, nazionali e internazionali, richiamando turisti interessati a proposte specifiche (well being, outdoor, premium ecc) durante tutto l’anno.

Per la creazione della DMO il Comune di Amalfi, ha avviato una manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione per 2 le figure professionali richieste: un “Account Marketing e Promozione” (addetto prodotto & accoglienza) e un “Social Media & Digital Marketing Specialist” (addetto comunicazione social e digital).

L’incarico per le due figure professionali ricercate avrà durata 12 mesi. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], entro le ore 12.00 del 22 marzo 2023.

Tutti i dettagli sulle figure richieste, nonché sui criteri di valutazione, sui requisiti di partecipazione e il modello di domanda da compilare sono disponibili sul sito www.comune.amalfi.sa.it