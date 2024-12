Gran Galà al Teatro Italia di Acerra: un decennio di teatro, una serata per celebrare la magia

2 minuto di lettura

Il Teatro Italia di Acerra celebra il decimo anniversario della nuova gestione della famiglia Puzone, e lo fa con un Gran Galà concepito come serata di musica e festeggiamenti. Il 14 Dicembre, alle ore 20.30, in via Francesco Castaldi 13, si celebrara la magia di un percorso teatrale costruito su arte e desiderio di fare cultura nella città di Pulcinella.

Il decennale sarà anche occasione per presentare al pubblico il nuovo logo del teatro, che si rifà il look, grazie ad un concorso grafico indetto tra gli istituti scolastici del territorio. Il vincitore riceverà un abbonamento agli spettacoli previsti in cartellone, riservato a due persone.

La serata ripercorrerà, con la testimonianza di Elena Fergola, direttrice e co-fondatrice della struttura, il percorso che dieci anni fa spinse Carmine Puzone, ad acquisire il teatro, favorendone la rinascita con il supporto dell’intera famiglia. Puzone è stato il fondatore del nuovo corso storico del Teatro Italia di Acerra, ed ha scelto di rendere il cinema – teatro della sua città, casa per artisti e talenti, oltre che per una intera comunità. A lui verrà dedicato un premio omonimo, consegnato dalla direttrice Elena Fergola, consorte di Carmine, scomparso prematuramente.

Tra aneddoti, testimonianze, foto e video, introdotti dalla giornalsita Pina Stendardo, il pubblico ricostruirà il proprio legame con la struttura che è centro culturale pulsante nel cuore di Acerra. Il Teatro negli anni è stato contemporaneamente cinema, associazione culturale, accademia formativa per attori, sede di una compagnia stabile, editore giornalistico e casa editrice. Ha promosso gemellaggi con altre nazioni, diventando punto di riferimento per tanti artisti, compagnie teatrali e scolaresche.

Lo spettacolo musicale del Gran Galà sarà affidato alla regia di Luca Cirillo, con magistrali esibizioni dei Maestri Felice Teneriello (Baritenore), Francesco Malapena (Tenore), accompagnati dai musicisti Luca Mennella (piano e direzione musicale); Domenico Guastafierro (flauto traverso); Domingo Colasurdo (batteria e percussioni); Luigi Sigillo (basso elettrico); Giorgio Rizzo (fisarmonica); Leo Amendola (chitarre e mandolino), che regaleranno esecuzioni in chiave lirico-pop proponendo brani di repertorio lirico, della tradizione natalizia e naturalmente della canzone classica napoletana. Non mancheranno momenti di recitazione a cura dell’attore Pasquale Cirillo (Premio nazionale Fita), e di coinvolgente cabaret animati dall’attore Mariano Grillo. Conduce la serata il presentatore Flavio Slay.

Ingresso su invito

Info: 081 1828 0134

