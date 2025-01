“Acqua, suolo e cambiamento climatico: le nuove sfide per l’agricoltura”, ecco l’evento Cia Campania

1 minuto di lettura

“Acqua, suolo e cambiamento climatico: le nuove sfide per l’agricoltura” è il titolo dell’evento organizzato da Cia Campania, in collaborazione con ANBI. Un appuntamento straordinario dedicato a un tema cruciale per il futuro dell’agricoltura e, più in generale, del territorio campano.

Mercoledì 29 gennaio, dalle ore 9 e 30, presso il Centro Next – Via Cafasso, Capaccio Scalo.

“La Cia – la sintesi del Presidente Raffaele Amore – lancia l’allarme: E ‘urgente una nuova strategia comune contro la siccità e le alluvioni. Serve una visione che tuteli il territorio, le arre intere, le nostre eccellenze”.

Sarà una giornata ricca di approfondimenti, di seminari, e tavole con esperti di primo piano, istituzioni e agricoltori.

Nella mattinata, nello specifico, la prima tavola rotonda dal titolo ‘Gestione e tutela del territorio

e acque irrigue’. Dopo l’apertura di Giuseppe Greco, Presidente Cia Salerno, e di Mario Grasso

Direttore Regionale Cia, interverranno Francesco Guadagno, professore ordinario di Geologia applicata, Vito Busillo, Presidente ANBI Campania, Antonio Di Gennaro, Agronomo, Stefano Calderoni, Vice Presidente ANBI, Raffaele Amore, Presidente Regionale Cia, Nicola Caputo, Assessore agricoltura Regione Campania, Massimo Gargano, Direttore Generale Anbi. Le conclusioni affidate a Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente Regione Campania, e Cristiano Fini

Presidente Nazionale Cia.

Nel pomeriggio la Tavola rotonda ‘Acqua: le nuove sfide da affrontare per l’agricoltura’. Dopo i saluti di Giuseppe Coccorullo, Presidente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, interverranno Michele Masuccio, Vice Presidente Consorzio di Bonifica Ufita, Massimo Fagnano, Professore di Agronomia Università degli studi di Napoli Federico II, Antonio Cuomo

Presidente Riserva Naturale Foce del Tanagro, Monti Eremita, Marzano, Raffaella Pergamo, Primo Ricercatore del CREA Roma, Francesco Todisco, Commissario Straordinario

del Consorzio di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, e Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania. Le conclusioni affidate a Raffaele Amore

Presidente Cia Campania. Modererà il giornalista Gaetano Amatruda.

