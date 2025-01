“La genitorialità con pari opportunità”: un convegno per esplorare i diritti dei minori nelle separazioni. La dr.ssa Annamaria Ascione affronterà gli aspetti psicologici

0 minuto di lettura

Il 31 gennaio 2025, alle ore 15:30, presso l’Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata, si terrà un convegno su un tema delicato che tocca migliaia di famiglie italiane. La separazione dei genitori è un evento che lascia profonde ferite, soprattutto nei più piccoli. L’incontro intitolato “La genitorialità con pari opportunità” si propone di far luce sugli aspetti psicologici e legali di questa complessa realtà, offrendo strumenti e conoscenze utili per garantire il benessere dei minori. La dr.ssa Annamaria Ascione, con il suo intervento, offrirà spunti di riflessione e soluzioni costruttive in contestiseparativi.

