Eleganza e Stile a Palazzo Novello: uno Shooting del Brand Miriam Tirinzoni come tributo alle nobildonne della famiglia Gonzaga

A Palazzo Novello, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia, del bresciano, ha preso vita un shooting esclusivo che celebra l’eleganza senza tempo del brand ideato da Miriam Tirinzoni. Le creazioni sartoriali, caratterizzate da linee sofisticate e dettagli raffinati, sono state esaltate dall’ambiente regale e dalla bellezza architettonica di questo antico palazzo.

Il set non è stato scelto a caso: Palazzo Novello è un simbolo di storia e raffinatezza, che ha visto passare, tra le sue mura, donne straordinarie come le nobildonne della famiglia Gonzaga. L’edificio, residenza storica che ha ospitato generazioni di figure influenti, sembra aver ispirato ogni singolo abito del brand, creando un connubio perfetto tra il passato e la moda contemporanea.

Le donne che hanno abitato questo palazzo, con la loro grazia e determinazione, sembrano rivivere nelle silhouette eleganti degli abiti Miriam Tirinzoni, che raccontano storie di forza, bellezza e sofisticazione.

Lo shooting si è aperto con le pellicce rigenerate e con i tubini neri, frutto di rimessa a modello di vecchie pellicce e di abiti dimenticati negli armadi: in questo modo la pelliccia di volpe ed il colbacco di visone diventano sostenibili e sempre attuali e si possono tramandare da madre in figlia.

Successivamente come omaggio alla trazione della moda e della femminilità sono andati in scena abiti da sera e da cocktail con la base di colore rosso e nero: il colore rosso è spesso associato al fuoco, al sangue e al cuore, simboleggiando così l’energia vitale, la passione e la forza e gli amori che si sono celebrati anche a Palazzo.

A seguire sulla maestosa scalinata del Palazzo Novello si sono avvicendate le modelle con gli abiti da sera sartoriali ed esclusivi del Brand di Miriam Tirinzoni impreziositi con stole di visone e colbacchi in pelliccia di volpe. E qui si apre la scena per il passaggio tra le diverse generazioni delle pellicce affinchè possano riprendere forma, stile e vita con le giovani ragazze che le possono indossare, custodire e tramandare, proprio per la loro preziosa origine animale.

Il risultato della giornata di shooting ideata da Angela Cannata è un mix perfetto di passato e futuro, di arte sartoriale e storia, che rende omaggio a un’eredità ricca di significato e bellezza.

Un momento unico, che conferma ancora una volta come la moda possa raccontare storie, custodire memorie e celebrare l’eleganza che non passa mai di moda.

www.miriamtirinzoni.it

