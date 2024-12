SWITCHtoHEALTHY torna a Maddaloni per promuovere la Dieta Mediterranea

Si svolgerà a Maddaloni (Ce), il 4 dicembre alle ore 11.30, l’interessante workshop per promuovere tra le insegnanti dell’Istituto Scolastico “Maddaloni 2 – Valle”, ubicato in Via Feudo – n 46, le finalità e gli obiettivi del progetto europeo SWITCHtoHEALTHY, dedicato alla diffusione dei benefici di una sana alimentazione legata alla Dieta Mediterranea, e la promozione della XVI Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot…per una Corretta Alimentazione“ riservato alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado della Regione Campania. Il progetto SWITCHtoHEALTHY mira a rivedere il modello alimentare nel Mediterraneo, rilanciando la bontà della Dieta Mediterranea, rafforzando il ruolo delle famiglie nell’approccio al pasto grazie alle applicazioni digitali, nella convivialità e in una strategia efficace di comunicazione per un’alimentazione sostenibile e salutare per le famiglie. SWITCHtoHEALTHY coinvolge 18 prestigiose organizzazioni – pubbliche e private – di otto paesi delle due sponde del Mediterraneo (Italia, Egitto, Spagna, Grecia, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia). Il progetto fa parte del Programma Europeo PRIMA ed è finanziato dall’Unione europea. Il workshop vedrà i saluti introduttivi della Dirigente Scolastica Rosa Suppa e del Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo. Successivamente, relazioneranno per Slow Food Tebourba Association – Filiale Italia, Franz Martinelli, presidente di Gi&Me. Association, Antonio Tallarico, della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania e Elio De Rosa, agronomo ed esperto di olio extravergine d’oliva, moderati dal giornalista Domenico Letizia, responsabile della comunicazione della Filiale Italia di Slow Food Tebourba Association. La finalità del Concorso della Regione Campania è quella di promuovere una Corretta Alimentazione, attraverso la Dieta Mediterranea e la riscoperta delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Gli studenti realizzeranno spot televisivi incentrati sulla promozione di corrette abitudini alimentari, per un vero e proprio “switch” alla Dieta Mediterranea. I lavori dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso dal 16 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025.