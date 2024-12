Furti a Guardia Sanframondi, l’opposizione scrive d’urgenza al Prefetto

1 minuto di lettura

Una missiva per sostenere tutte le misure necessarie a prevenire reati che stanno generando insicurezza e un senso di abbandono nei cittadini

Considerati i numerosi furti che nelle ultime settimane stanno interessando il territorio comunale di Guardia Sanframondi, il gruppo di opposizione consiliare Guardia sei tu ha inoltrato una missiva urgente al Prefetto di Benevento per segnalare la problematica di non poco conto che sta arrecando paura e tensione. I furti riguardano non solo abitazioni, ma anche aziende e imprese e avvengono con diverse modalità, a qualsiasi ora del giorno e della notte, generando notevole preoccupazione, oltre che timore e allerta.

“Tali incresciosi e pericolosi episodi stanno alimentando una forte preoccupazione – scrivono i consiglieri – e un allarmismo generalizzato, e stanno facendo crescere sempre di più un senso di insicurezza tra i cittadini”.

Una situazione così precaria e compromettente va a ledere la tranquillità dei cittadini, modificandone le abitudini quotidiane e rendendo difficile il prosieguo della solita routine.

“Raccogliamo anche il crescente sentimento di solitudine e un forte senso di abbandono che le nostre comunità avvertono e vivono ogni giorno sempre di più” – proseguono i consiglieri nella missiva.

I cittadini, infatti, si sentono poco protetti, nonostante il lavoro già in essere da parte delle Autorità preposte e delle Forze dell’Ordine.

Il Prefetto, dunque, è stato allertato per dare forza e sostegno “a tutte le misure che si riterranno necessarie e utili a intensificare ulteriormente la vigilanza e il controllo del territorio e a promuovere iniziative di prevenzione che possano scoraggiare questo tipo di reati”.

