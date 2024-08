Scafati, Centro anziani. Aliberti: “scongiuriamo la chiusura con la disponibilita’ di Sergianni. Presto le nuove elezioni”

0 minuto di lettura

Scafati (Sa), 1 agosto 2024 – Con Delibera di Giunta n.238 del 1 agosto 2024 si è proceduto al commissariamento del Centro anziani di S. Pietro in ottemperanza all’art.23 del vigente Regolamento comunale per le strutture sociali diurne per gli anziani.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Ringraziamo il Dott. Nicola Sergianni per aver compreso la necessità e accettato la nomina a Commisario, scongiurando la chiusura del centro anziani, viste anche le dimissioni di uno dei membri del Comitato di gestione. In questo modo ha assicurato le attività per la terza età anche nel periodo estivo e nel più breve tempo possibile le nuove elezioni”.

