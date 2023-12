Zara, il cane ritrovato sulle colline foriane, cerca una famiglia che lo adotti

Condividi

Giovanni Esposito, rappresentante dell’Associazione PAS Pronatura di Ischia, ci spiega anche come sono cambiate le disposizioni per adottare un cane.

di Gennaro Savio

Zara, il cane ischitano trovato a vagare sulle colline di Forio, cerca casa, o meglio cerca una famiglia che lo adotti. Di qui l’appello di Giovanni Esposito, rappresentante dell’Associazione PAS Pronatura di Ischia a farsi avanti a chi ama gli animali. Zara, che sarà sterilizzata gratuitamente, è una cucciola docile di circa nove mesi ed è stata chiamata così dai volontari perché trovata sulla collina di Zaro. Intanto proprio a riguardo delle adozioni degli amici a quattro zampe sono in essere nuove disposizioni come ci spiega lo stesso Esposito: “Dal 2020 – chiarisce Giovanni Esposito – il cane deve essere registrato al primo mese di nascita. Oggi solo questo non basta più. Oggi è obbligatorio dichiarare anche la provenienza del cane, altrimenti si incorre sia in sanzioni economiche e sia in sanzioni penali. Questo va precisato perché serve ad evitare che privati cittadini facciano cucciolate in maniera molto leggera e quindi si potrebbe creare un focolaio di randagismo”. Giovanni, infine, ha voluto fare chiarezza su uno dei tanti esposti presentati ultimamente dall’Associazione PAS Pronatura. “Colgo l’occasione per fare un piccolo chiarimento. Tra i vari esposti presentati contro il maltrattamento degli animali, in un caso specifico abbiamo messo in dubbio la mancanza di assistenza sociale per una persona. Noi, ovviamente, ci riferivamo specificatamente all’assistenza medico terapistica e non a quella ordinaria che la cara Irene Orsini con Miriam De Luca e le altre ragazze svolgono in maniera molto eccellente e ci danno anche una grossa mano in varie occasioni”.