NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI || “Partenope oggi”, viaggio attraverso la scuola musicale napoletana

Per I Concerti d’Autunno della Nuova Orchestra Scarlatti, domenica 1 dicembre ore 19.00, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli (Largo San Marcellino 10), appuntamento con “Partenope oggi”, un viaggio attraverso l’invenzione della scuola musicale napoletana con chicche rare, inediti e prime assolute dal recente passato ai giorni nostri, suggestivi accostamenti e passaggi di testimone in una veloce carrellata di generazioni: dal ‘900 di Aladino Di Martino (Largo per orchestra d’archi) ed Enzo De Bellis (Concertino per clarinetto e orchestra d’archi) ai ‘boomers’ e alla ‘generazione X’ rappresentati da Patrizio Marrone (Polittico) e Paolo Tortiglione (Quasi ad Aulica Dedica), fino ai ‘millennials’ Carmine Dente (Almost Green) e Giuseppe Galiano (Sedici).

Se spesso, erroneamente, dicendo ‘musica contemporanea’ si pensa a opere per pochi eletti, il programma di “Partenope oggi” è una buona occasione per ricredersi: fra felici scoperte e nuovi orizzonti troveremo tutte invenzioni che si affacciano al terzo millennio, con l’intento di appassionare il pubblico e coinvolgere in una rinnovata, affascinante esperienza d’ascolto.

Alla direzione della Nuova Orchestra Scarlatti il talento di Marco Attura.

Biglietti su azzurroservice.net e al botteghino da un’ora prima dell’inizio spettacolo.

Info: 0812535984 – [email protected]

