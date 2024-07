‘L’amica geniale’ di Elena Ferrante il libro più bello del XXI secolo per il New York Times

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – "L'amica geniale" di Elena Ferrante, nella traduzione inglese di Ann Goldstein e pubblicato da Europa Editions con il titolo "My Brilliant Friend" nel 2012, ha conquistato il primo posto nella classifica dei 100 migliori libri del 21° secolo del "New York Times". E/O, la casa editrice italiana di Ferrante, ha festeggiato l'annuncio con un comunicato in cui riporta la motivazione della vittoria: "Leggere questo romanzo indimenticabile e senza compromessi è come andare in bicicletta sulla ghiaia: È grintoso, scivoloso e snervante, allo stesso tempo", scrive il quotidiano statunitense che ha incoronato la misteriosa autrice napoletana che scrive sotto pseudonimo per il primo volume della sua tetralogia. Ferrante ha venduto oltre 10 milioni di copie in 40 paesi. A stilare la classifica dei migliori libri pubblicati dal primo gennaio ad oggi, dove Ferrante è l'unica italiana sia pure in classifica con tre libri, sono stati 503 americani, tra romanzieri, scrittori di saggistica, poeti, critici e altri amanti dei libri, con il coordinamento da parte dello staff del "New York Times Book Review". Oltre alla Ferrante, gli unici scrittori con tre libri in questa lista sono Jesmyn Ward e George Saunders. Gli scrittori con due libri sono Roberto Bolaño, Edward P. Jones, Denis Johnson, Alice Munro, Hilary Mantel, Zadie Smith e Philip Roth. Tra i votanti figurano autori bestseller come Stephen King, James Patterson, Sarah Jessica Parker, e poi Bonnie Garmus, Claudia Rankine, Karl Ove Knausgaard, Elin Hilderbrand, Thomas Chatterton Williams. Al secondo posto nella classifica dei miglior libri del XXI secolo si è piazzato "Al calore di soli lontani. Il racconto epico della grande migrazione afroamericana" (2010) della statunitense Isabel Wilkerson, pubblicato in italiano da Il Saggiatore nel 2013, mentre a terzo "Wolf Hall" (2009) dell'inglese Hilary Mantel (apparso in italiano da Fazi Editore nel 2011), ambientato tra il 1500 e il 1535, biografia fittizia della rapida ascesa al potere di Thomas Cromwell, I conte di Essex nella corte di Enrico VIII d'Inghilterra. Il "New York Times" ha cercato di ottenere un'intervista da Elena Ferrante tramite il suo editore ma non ci è riuscito. Il primo volume di quella che sarebbe diventata l'avvincente serie di quattro libri di romanzi napoletani della Ferrante, pubblicata in Italia dalle Edizioni E/O, scrive il "New York Times", "introduceva i lettori a due ragazze che crescevano in un quartiere povero e violento di Napoli: la diligente e doverosa Elena e la sua carismatica e selvaggia amica Lila, che nonostante la sua feroce intelligenza è apparentemente limitata dai magri mezzi della sua famiglia. Da qui il libro (come la serie nel suo complesso) si espande in modo propulsivo come l'universo iniziale, abbracciando idee sull'arte e sulla politica, sulla classe e sul genere, sulla filosofia e sul destino, il tutto concentrandosi sull'amicizia conflittuale e competitiva tra Elena e Lila, che diventano adulte e complicate. È impossibile dire quanto la serie segua da vicino la vita dell'autrice – Ferrante scrive sotto pseudonimo – ma non importa". "L'amica geniale", conclude il "New York Times", è "uno dei principali esempi della cosiddetta autofiction, una categoria che ha dominato la letteratura del XXI secolo". Elena Ferrante, sui cui conto sono state fatte varie ipotesi, è autrice dell'"Amore molesto", da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, "I giorni dell'abbandono", è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza. Nel volume "La frantumaglia" racconta la sua esperienza di scrittrice. Nel 2006 le Edizioni E/O hanno pubblicato il romanzo "La figlia oscura", da cui è stato tratto il film omonimo (2021) diretto da Maggie Gyllenhaal, con protagonista Olivia Colman. Nel 2007 è uscito il racconto per bambini "La spiaggia di notte", illustrato da Mara Cerri. Nel 2011 è stato pubblicato il primo capitolo dell'"Amica geniale", seguito nel 2012 dal secondo, "Storia del nuovo cognome", nel 2013 dal terzo, "Storia di chi fugge e di chi resta", e nel 2014 dal quarto e ultimo, "Storia della bambina perduta", finalista al Man Booker International Prize 2016. Nell'autunno del 2018 è andata in onda, in Italia su Rai 1 e Timvision e negli Stati Uniti su HBO, la prima stagione della serie di Saverio Costanzo tratta dal romanzo "L'amica geniale", seguita nel 2019 dalla seconda stagione tratta da "Storia del nuovo cognome". Nel 2019 le Edizioni E/O hanno pubblicato "L'invenzione occasionale", che raccoglie i testi comparsi originariamente in inglese sul "Guardian" nella traduzione di Ann Goldstein, e sempre nel 2019 è uscito il romanzo "La vita bugiarda degli adulti". Nel 2021 le sono stati conferiti il premio Belle van Zuylen dell’International Literature Festival di Utrecht per l’insieme della sua opera e il Sunday Times Award for Literary Excellence. —[email protected] (Web Info)

