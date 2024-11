I vini campani e il West Canada: Villa Matilde Avallone e Loamanic Wine & Spirits salutano l’arrivo del 2025 nel segno del Falerno!

1 minuto di lettura

I VINI DI VILLA MATILDE AVALLONE CONQUISTANO IL CANADA

SI CONSOLIDA LA PRESENZA DELL’AZIENDA CAMPANA

IMPORTATA E DISTRIBUITA DA LOAMANIC WINE & SPIRITS

IN TUTTO IL WEST CANADA

La maison di vini della Campania Felix e il distributore-leader con sede a Winnipeg salutano l’arrivo del 2025,

che segnerà il sessantesimo anniversario dell’azienda vitivinicola

VILLA MATILDE AVALLONE riconferma il suo profondo legame con l’America Settentrionale, consolidando la sua presenza nell’area del West Canada. La maison vitivinicola e LOAMANIC WINE & SPIRITS, importatore e distributore-leader canadese, salutano l’arrivo del 2025, che segnerà il sessantesimo anniversario della nascita dell’azienda campana.

Loamanic Wine & Spirits, con sede a Winnipeg – nella Provincia di Manitoba – ha una speciale connessione con i vini dell’Italia del Sud: “Da sempre il pubblico canadese apprezza i vini del Meridione italiano – spiega Rosanna Pancotto, alla guida dell’azienda di distribuzione – e, in particolare, mostra una grande attenzione nei confronti della Campania, terra di mito e di storia millenaria. È una grande gioia – per noi di Loamanic – poter rappresentare il leggendario ‘Falernum’, di cui Villa Matilde Avallone è una straordinaria ambasciatrice“.

L’azienda guidata dalla famiglia Avallone consolida la sua presenza sul mercato nordamericano: “È certamente una grande soddisfazione per la nostra azienda raggiungere l’area del Canada occidentale con un partner così vivace come Loamanic – dichiara Francesco Paolo Avallone, responsabile dei mercati esteri dell’azienda vitivinicola con sede nell’Alto Casertano – “È un risultato entusiasmante per Villa Matilde Avallone e per i vini campani, che sono apprezzati e amati all’estero”.

La storica azienda vitivinicola è da sempre simbolo di prestigio in Campania, nell’Italia meridionale e nel bacino del Mediterraneo, in particolar modo per il suo Falerno dalla storia leggendaria. L’azienda – che ha sede nell’Alto Casertano – festeggerà nel 2025 un duplice ‘compleanno’: il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1965, e il centesimo anniversario dalla nascita del suo fondatore, l’avvocato Francesco Paolo Avallone, nato nel marzo del 1925.

