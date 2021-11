Caiazzo – Buona la prima al Teatro Jovinelli

Condividi

Discreto successo di pubblico per il primo appuntamento stagionale a Palazzo Mazziotti

La stagione 2021/2022 al Teatro Jovinelli di Caiazzo è cominciata nel segno della partecipazione di pubblico. Dopo molti mesi di blocco legato all’emergenza sanitaria, la sala di Palazzo Mazziotti si è ripopolata di appassionati che hanno assistito al primo spettacolo previsto dal cartellone ufficiale composto da 8 appuntamenti. Gli appassionati caiatini, e non solo, hanno potuto assistere a ‘Capricorno come Gesù’, commedia in due atti di Gennaro Scarpato ed Oreste Ciccariello, che ha visto sulle tavole di palcoscenico Enzo Varone, Rosaria Petrillo, Carmen Bruno, Peppe Sannino, Francesco Pirozzi e Ciro Liucci, responsabile anche della regia.

Il direttore artistico ha avuto modo di commentare: ‘E’ stato un ottimo inizio dopo mese di stop obbligato. La gente comincia a ritornare alle abitudini di sempre. Il teatro rappresenta la normalità ma soprattutto la gioia di vivere. Per noi operatori del settore è un sollievo ritrovare le poltrone occupate e le luci accese. Continueremo con il cartellone fino a primavera, con una media di uno spettacolo al mese’.