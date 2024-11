Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: un impegno che non può fermarsi

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne,i, presidente della Cooperativaha lanciato un forte appello per un cambiamento culturale radicale.

“La violenza contro le donne è un’emergenza quotidiana che richiede azioni concrete e un impegno costante. Oggi ricordiamo le vittime, ma domani dobbiamo continuare a combattere, ogni giorno, contro ogni forma di abuso”, ha dichiarato la Ronghi.

La Cooperativa Il Quadrifoglio, da anni in prima linea con i Centri Antiviolenza in Campania, è impegnata nella prevenzione, in particolar modo attraverso programmi nelle scuole finalizzati a contrastare gli stereotipi di genere e promuovere una cultura del rispetto.