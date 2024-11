Premio Nazionale Digital News 2024: celebriamo l’eccellenza italiana

2 minuto di lettura

di Mauro Nicastri*

Il prossimo 26 novembre, alle ore 18, nella splendida cornice della sala multimediale “Esperienza Europa – David Sassoli” del Parlamento e della Commissione europea a Roma in Piazza Venezia, 6, si terrà l’edizione 2024 del Premio Nazionale Digital News. Questo evento, organizzato dalla Fondazione Aidr in collaborazione con il Parlamento e la Commissione Europea, rappresenta un momento di grande rilievo per riconoscere e celebrare l’eccellenza nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali.

La nostra missione di ente del terzo settore è chiara: premiare coloro che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a promuovere una comunicazione trasparente, inclusiva e innovativa, nell’esclusivo interesse dei cittadini. A selezionare i vincitori è la nostra Consulta (https://bit.ly/40vxufF), un organismo che valuta con rigore e competenza i profili dei premiati che si sono distinti per professionalità e dedizione nel promuovere un’informazione digitale di qualità.

Anche quest’anno, la Fondazione Aidr ha rinnovato la collaborazione con l’Ospedale Agostino Gemelli di Roma – Unità Operativa Complessa diretta dal Prof. Eugenio Maria Mercuri. Un momento particolarmente significativo dell’edizione 2024 sarà la consegna del premio speciale “Digital News” a Enrico Iovene, studente della Facoltà di Filosofia per l’Intelligenza Artificiale dell’Università La Sapienza di Roma. Enrico, affetto da distrofia muscolare, incarna valori di forza interiore, resilienza e determinazione. La sua storia è un potente esempio di come le sfide possano essere trasformate in opportunità, e siamo onorati di poter condividere questo riconoscimento con lui.

Un ulteriore elemento di valore per questa edizione è il messaggio che Sua Santità Papa Francesco ha voluto condividere con noi: “I programmi di intelligenza artificiale, affinché siano strumenti per la costruzione del bene e di un domani migliore, debbono essere sempre ordinati al bene di ogni essere umano. Devono avere un’ispirazione etica. […] Spetta ad ognuno farne buon uso e spetta alla politica creare le condizioni perché un tale buon uso sia possibile e fruttuoso“. Questo messaggio rappresenta un invito a riflettere sull’importanza di un approccio etico alla tecnologia, una sfida che condividiamo come Fondazione.

La targa del premio è stata progettata dagli studenti del Liceo Artistico “Silvio Lopiano” di Cetraro (Cosenza), guidati dal dirigente Graziano Di Pasqua (https://www.iiscetraro.edu.it).

L’evento sarà anche l’occasione per visitare la sala multimediale “Esperienza Europa – David Sassoli”, uno spazio all’avanguardia che, da oltre un anno, accoglie studenti da tutta Italia, offrendo un’immersione unica nel funzionamento delle istituzioni europee.

Come sempre, un pomeriggio dedicato al coraggio, alla professionalità e all’innovazione.

*Presidente Fondazione Aidr (www.aidr.it)

