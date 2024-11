Sea John tra i ventiquattro concorrenti di Sanremo Giovani 2024

1 minuto di lettura

Giovanni Maresca, in arte Sea John, è tra i ventiquattro artisti selezionati per Sanremo Giovani 2024. Il brano in gara è “Se fossi felice”, una canzone prodotta dal noto hitmaker Nicolò Fragile. L’artista si esibirà il 3 dicembre su Rai 2, in una serie di 5 appuntamenti condotti da Alessandro Cattelan che si concluderanno con la finale il 18 dicembre.

L’opera racconta proprio la storia della rivalità tra il personaggio “Sea John”, creato durante l’adolescenza, e la persona “Giovanni”, due parti contrastanti e coesistenti dentro l’artista. Un percorso introspettivo difficile ma necessario, che tenta di mostrare l’importanza dell’autoanalisi, del dolore e della crescita personale attraverso esso.

-Con il brano che porto a Sanremo -spiega l’artista– provo a pensare ad una versione di me che vada oltre la mia sofferenza. La domanda che mi faccio mira a cercare di capire quanto il dolore faccia parte di me e quanto invece sia paura di non poter essere altro oltre ad esso. Mi chiedo se spesso la difficoltà nell’essere felici dipenda dal fatto che probabilmente non ci crediamo proprio capaci di esserlo.

Sea John, pseudonimo di Giovanni Maresca, è un artista italiano di musica alternative rock/metal. Unendo metalcore e rock moderno alle sonorità pop e progressive, le sue canzoni trattano temi profondi e delicati come il disagio interiore, la depressione e l’accettazione di se stessi. Per trasmettere al meglio il suo messaggio, ha unito alla musica la sua passione per il cinema, dando vita così all’album/film “IntroIspezione”.

