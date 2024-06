Euro 2024, Svizzera-Italia 0-0: ottavi di finale in diretta

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Svizzera e Italia in campo a Berlino per gli ottavi di finale di Euro 2024. Spalletti ripropone Scamacca e Chiesa dal 1', dall'inizio anche Fagioli al posto di Jorginho e Mancini per lo squalificato Calafiori. Svizzera con Embolo terminale offensivo, in campo anche i 'bolognesi' Ndoye e Aebischer.

15' – La manovra azzurra si accende con la prima imbucata di Fagioli, che innesca Cristante sulla fascia destra e costringe Rodriguez alla chiusura: primo corner italiano, la Svizzera non rischia nulla.

12' – L'Italia fatica a alzare il baricentro, gli azzurri commettono errori in serie. La Svizzera è particolarmente vivace sulla fascia sinistra con la catena Aebischer-Vargas, Di Lorenzo è costretto alle maniere forti.

9' – La Svizzera tiene il pallino del gioco. Italia tutta compatta nella propria metà campo. Barella dolorante per un colpo alla coscia sinistra.

6' – Primi sprazzi di azzurro, El Shaarawy prova a costruire. L'azione è vanificata da un fallo ai danni della difesa svizzera-

4' – Bastoni libera l'area azzurra dopo l'iniziativa di Vargas.

2' – Svizzera subito aggressiva, la squadra di Yakin parte con ritmo sostenuto e si procura un corner. SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Rieder; Embolo. Ct. Yakin. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct. Spalletti. —[email protected] (Web Info)

