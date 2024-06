“Biden-Trump? Bomba politica per il presidente Usa”, l’analisi di Bob Woodward

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La performance di Joe Biden al dibattito è stata "così negativa, così terribile" da essere una sorta di "bomba H politica", e il pubblico americano ha il diritto di sapere cosa sia successo. E' quanto ha dichiarato Bob Woodward, direttore associato del Washington Post. "Sono rimasto seduto a guardare non potevo credere ai miei occhi – ha detto a Msnbc raccontando la sua reazione al dibattito – non solo questa è una bomba H politica per lui e il partito democratico, ma mi chiedono 'cosa è successo?". Il leggendario giornalista del Watergate crede che la risposta possa arrivare solo "da un giornalismo investigativo, molto aggressivo. Non vogliamo che arrivi in un libro o un memoriale tra un paio di anni o tra un decenni, dobbiamo sapere ora". Una delle ipotesi di Woodward è che ci siano stati problemi tra Biden e il suo staff durante le sessioni di preparazione prima del dibattito. Il giornalista ritiene che siano "inevitabili" e non affrettate le richieste di un ritiro di Biden visto come è andato male al dibattito, ma in ogni caso insiste sulla necessità di capire come questo disastro sia avvenuto: "Se un edificio viene spazzato via nel centro di una città, la storia sarà quello che è successo ma anche come e perché sia successo. E su questo sono molto, molto curioso perché è stato un mega disastro". —internazionale/[email protected] (Web Info)

