Docenti dell’Istituto “Benedetto Croce” di Flumeri in Ungheria per il progetto europeo “Into the Woodland Scope”

In un clima di grande entusiasmo e soddisfazione, si è concluso il primo incontro internazionale dell’importante progetto europeo denominato “Into the Woodland Scope” dello specifico programma “Erasmus + KA 201”, al quale l’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri, guidato dal dirigente scolastico Michele D’Ambrosio, partecipa attivamente da due decenni.

Dal 18 al 22 ottobre le delegazioni delle scuole coinvolte, provenienti anche dalla Polonia e dalla Turchia, si sono riunite a Kismaros in Ungheria per l’avvio del programma di attività e di scambi interculturali previsti per l’annualità 2024, come hanno spiegato Raffaele Battiante e Antonio Santosuosso, docenti dell’istituto scolastico irpino e coordinatori del progetto:

«Gli sforzi congiunti di docenti, personale amministrativo e dirigente scolastico hanno portato a successi significativi, dimostrando l’impegno e la dedizione di tutta la comunità educativa irpina. Lo scorso 22 novembre, durante la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento del corso tenuto dagli ospitanti ungheresi, è emerso come questi risultati non siano solo numeri o parole, ma riflettono la crescita personale e professionale di ciascuno con la voluta ricaduta che avranno su ciascun allievo.

Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme. Ogni traguardo raggiunto è il frutto di lavoro, passione e determinazione.

L’istituto di Flumeri ha implementato nuove metodologie didattiche e ha investito in programmi innovativi, che vogliono rendere l’ambiente di apprendimento ancora più stimolante. La chiusura di questo primo ciclo progettuale culminato con il corso di formazione a Kismaros in Ungheria, segna un momento di riflessione e di preparazione per le sfide future. Con la consapevolezza di aver costruito una base solida, l’Istituto “Benedetto Croce” si prepara a ripartire con rinnovato vigore e ambizione, mirando a nuovi obiettivi e traguardi.

La nostra scuola non solo chiude il primo capitolo del “verde progetto” europeo, ma si apre a nuove opportunità, pronto a scrivere insieme agli studenti un futuro luminoso e ricco di successi green. L’arrivederci internazionale ha definito anche il prossimo appuntamento in Polonia, a fine gennaio 2025, che vedrà la partecipazione di un gruppo di studenti ai lavori nella scuola polacca ospitante».

