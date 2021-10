Vicenda Neapolisanit, riprende il servizio. Incontro col sindaco Capasso, mercoledì vertice con l’Asl

Condividi

La Neapolisanit ha ripreso il servizio di assistenza agli autistici e alle persone con disagio psichico, in attesa dell’incontro con l’Asl Napoli 3 che avverrà mercoledì 6 ottobre. A darne notizia è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che ha incontrato i vertici della struttura, insieme all’assessore alle politiche sociali Elena Picariello e al senatore Francesco Urraro.

“Dall’incontro è emerso che c’è bisogno di una nuova progettazione, più efficace, rispetto ai servizi da fornire a chi è in difficoltà e alle persone con problemi di autismo in particolare. Mi auguro che la questione possa risolversi nel migliore dei modi, per il bene delle famiglie. Come amministrazione comunale continueremo a seguire da vicino la vicenda”, dichiara Capasso

