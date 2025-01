Catania, palazzina crolla per fuga di gas: 8 feriti

1 minuto di lettura

Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, a San Giovanni Galermo a Catania, a seguito di una fuga di gas che ha provocato un'esplosione. Otto feriti, il più grave è un uomo ricoverato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa. Sono in corso le verifiche per la segnalazione di una persona che potrebbe essere dispersa. Sul posto vigili del fuoco, le Squadre speciali Usar (Urban research and rescue) di ricerca e soccorso, unità cinofile, polizia e carabinieri. I feriti sono tre operatori dell'azienda del gas che stavano effettuando il sopralluogo nella zona per individuare la fuga, un operatore del 118 e 4 abitanti della zona. Nessuno è in pericolo di vita. "La palazzina non era disabitata. Alcuni tra gli abitanti sono tra i feriti e sono ancora in corso le ricerche", dice il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi a RaiNews 24. "Abbiamo precauzionalmente disposto l'evacuazione delle palazzine che si trovano vicine al crollo e parte di quelle di una strada limitrofa. Si tratta di 150 persone, alcune delle quali hanno trovato autonomamente dove trascorrere la notte, per le altre invece insieme al Comune stiamo individuando un luogo dove ospitarle, probabilmente il Palazzetto dello sport", aggiunge. "La palazzina era vuota pur essendo abitata – spiega Salvatore Montemagno, primo dirigente della Polizia di Stato intervenuto sul posto – Le persone erano andate via nel pomeriggio quando è stata segnalata la fuga di gas". —[email protected] (Web Info)

