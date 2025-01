Imprese, Camera di Commercio di Roma: ‘Il 2025 anno di prudente ottimismo’

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il 2024, per le imprese romane, si presenta come un anno di consolidamento dopo la crescita del 2022 e 2023, e quasi due imprese su tre (62%) hanno registrato un fatturato stabile o in aumento nel 2024. Permane un prudente ottimismo per l’anno appena iniziato con il 74% delle imprese che prevede un fatturato in aumento o stabile. L’aumento dei costi (65%) e l’insufficienza della domanda (36%) restano le principali preoccupazioni delle imprese romane per il 2025: sono questi i dati principali raccolti dall'Osservatorio permanente istituito dalla Camera di Commercio di Roma. Nel dettaglio, per il 2025 il 35% delle imprese prevede un fatturato in aumento, a fronte di un 26% che teme una diminuzione. Il 39% delle imprese si aspetta, invece, un fatturato stabile nel corso dell’anno. Anche per le dinamiche occupazionali prevale un prudente ottimismo: il 21% delle imprese prevede di aumentare l’occupazione a fronte di un 10% che teme una diminuzione. Tra le principali preoccupazioni per il 2025, le imprese indicano l’aumento dei costi (65%) e la scarsità della domanda (36%). Resta ancora alta, ma meno della media nazionale, la percentuale di imprese che fatica a trovare manodopera specializzata (24%) e si attenua, rispetto agli altri anni, la preoccupazione relativa all’accesso al credito (16%). Il 48% delle imprese romane prevede di effettuare investimenti in innovazione nel corso del 2025. Il 23% delle imprese è impegnata in investimenti per la sostenibilità ambientale, spinti dalla convinzione di aumentare la propria competitività sui mercati, “solo” il 4% effettuerà questo tipo di investimenti perché obbligata dalle normative vigenti. Il 27% delle imprese è impegnata in investimenti per la sostenibilità ambientale, investimento, quasi sempre, dettato dalla convinzione che sia una condizione per aumentare la competitività aziendale e non solo perché imposto dalle normative. Molto polarizzate le risposte in tema di investimenti in innovazione nel 2025: li effettuerà poco meno della metà del campione (48%), mentre il 52% prevede di non farli. Infine, il Giubileo appena iniziato ha già un impatto positivo per il 13% delle imprese romane che è convinta di aumentare il fatturato grazie a questo evento. Per il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, "il 2024 appena concluso è stato un anno di consolidamento rispetto alla crescita del 2022 e 2023. Per il 2025, al momento, registriamo un prudente ottimismo degli imprenditori romani. Il 74% prevede un fatturato in crescita o stabile: un dato incoraggiante e in deciso aumento rispetto al 62% del 2024. Il 2025, in particolare per Roma, è un anno straordinario, l’anno del Giubileo, un evento di portata internazionale, religioso, ma inevitabilmente con importanti ricadute economiche per il tessuto produttivo della città: il 13% delle imprese è già convinta di avere dei benefici economici dal Giubileo e, nel corso dell’anno, verificheremo se questa percentuale, come penso, aumenterà. La fiammata inflazionistica del biennio 2022- ’23, con il conseguente incremento dei tassi di interesse, segna ancora gli orientamenti delle imprese e, nel 2025, proprio il possibile aumento dei costi di produzione è ritenuto l’ostacolo principale per la crescita dal 65% del campione. Auspichiamo un raffreddamento delle tensioni geopolitiche e che continui la discesa dei tassi di interesse, in modo da rilanciare gli investimenti da parte delle imprese. Infine, è un elemento positivo che il 48% delle imprese preveda investimenti in innovazione nel corso di quest’anno, ma resta una percentuale ancora troppo bassa. Ormai l’impresa o innova o non è". —[email protected] (Web Info)

