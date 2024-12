A fari spenti | 14 e 15 dicembre al Nest | Regia di Susy Laude | con Daniele Profeta, Luca Scapparone, Renato Marchetti e Sara Sartini

A fari spenti

testo di Solange Tonnini, Alessandro Sigalot e Gianni Cardillo

con Daniele Profeta, Luca Scapparone, Renato Marchetti e Sara Sartini

Costumi Roberta Goretti – Scene Michael Ceracchini – Musiche Daniele Grammaldo e Luca Proietti

Regia di Susy Laude

Nuovo appuntamento della stagione teatrale Nest con lo spettacolo “A fari spenti” in scena sabato 14 dicembre (ore 20) e domenica 15 dicembre (ore 18). Testo di Solange Tonnini, Alessandro Sigalot e Gianni Cardillo per la regia di Susy Laude. In scena Daniele Profeta, Luca Scapparone, Renato Marchetti e Sara Sartini.

SINOSSI

Quanto può essere crudele l’amicizia, specchio dei nostri fallimenti, rancori sopiti in vecchie abitudini, avere da giovani grandi desideri e ritrovarsi adulti e falliti ognuno a modo suo. Quanto questo può essere difficile da accettare a tal punto da voler trascinare chi ami nel buio, nelle profondità degli abissi. Quattro caratteri, tre fantasmi un sopravvissuto che non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, lasciando i cadaveri acquatici nella sua coscienza e tornare in superficie a respirare.

“Il lago di notte è un buco nero che si confonde con la notte, e ti inghiottisce come la vita.”

È finita. Tutto si conclude prima o poi. Ma non vedo nessuna immagine della mia vita scorrermi accanto. Niente di niente….Non pensavo finisse così”.



“A FARI SPENTI” è il racconto di un appuntamento di quattro amici ormai adulti che decidono di vedersi dopo anni al loro solito posto, in riva al lago, sotto un lampione e la loro panchina che li ha visti diventare grandi, la resa dei conti di un passato fallimentare e un futuro che li trascinerà negli abissi più profondi.