Sanremo 2025, Gasparri: “Minacciato di morte dopo aver chiesto esclusione di Emis Killa”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Ho ricevuto in queste ore minacce di morte", con queste parole Maurizio Gasparri rende noto l'odio che sta ricevendo negli ultimi giorni sui social, dopo aver definito "inaccettabile" la partecipazione di Emis Killa al Festival di Sanremo 2025. Il senatore di Forza Italia ha spiegato che le minacce sono arrivate "perché nei giorni scorsi ho chiesto alla Rai di escludere Emis Killa da Sanremo". Il rapper, ricorda Gasparri, dato che le foto con i personaggi indagati delle curve di San Siro erano già state rese pubbliche, "si è auto escluso. Farò una denuncia in giornata – annuncia – chiedo che questo figuro inviti i suoi seguaci ad astenersi (dal minacciarmi, ndr) altrimenti denuncerò anche lui se non prenderà le distanze dai suoi seguaci che potrebbe non conoscere ma che dovrebbe condannare", conclude. Maurizio Gasparri ha mostrato ai cronisti una serie di fogli stampati con le offese ricevute sui social, a margine della riunione della segreteria regionale. "Ma ci sono anche altri che hanno parole sessiste contro le donne e vanno a Sanremo, è un'assoluta vergogna", ha continuato Gasparri, "Io per aver sostenuto e rivendicato la mia interrogazione mi sto beccando sulla rete dai seguaci di Killa una serie di insulti, alcuni più lievi e altri, minacce di morte. Ovviamente tutti anonimi mai stiamo analizzando, credo che anche la Rai dovrebbe evitare di mettere personaggi di quarta fila nelle sue trasmissioni". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.