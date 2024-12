Spazio: startup protagoniste a ‘Nse new space economy Expoforum’ dal 16 dicembre a Fiera Roma

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – Impegnate in una vasta gamma di settori innovativi, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale e l'uso di tecnologie avanzate per affrontare le sfide globali: è l’identikit delle startup che hanno partecipato alla selezione della pitch competition di 'Nse New Space Economy Expoforum 2024', organizzata con il supporto tecnico dell'Agenzia Spaziale Italiana. La competizione avrà il suo culmine durante la sesta edizione di Nse, l’appuntamento annuale nato nel 2019 per raccontare le sfide e le prospettive della nuova economia spaziale, che si terrà dal 16 al 18 dicembre presso Fiera Roma (Ingresso Est, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 Roma) e che, per la prima volta, è ad accesso completamente gratuito (previa registrazione su https://www.nseexpoforum.com/ o direttamente in Fiera). Il nucleo di valutazione della pitch competition di Nse 2024, composto da Matteo Coletta (head of sector – study centre & new space economy, Asi), Tanya Scalia (technology development & space design office, Asi), Silvia Ciccarelli (responsible for industrial internationalization, international affairs directorate, Asi), Guido Baraglia (head of space economy Emea, Aws), Roberto Cossu (commercialisation officer & scale up country manager for Italy, Esa), Maria Cristina Lupi (head of product policy and open innovation, Telespazio), Alessandro Senzameno (Innovation development, Nse Expoforum – Fiera Roma), nei giorni scorsi ha selezionato, in prima battuta, 35 startup, per poi arrivare a individuare le seguenti 10 startup che accedono alla fase finale. Si tratta di Astradyne, Latitudo 40, Rea Space, Evolunar, Ecosmic, Fluid Wire Robotics, Titan4, Celeste, Involve Space, SpaceV. Martedì 17 dicembre, alle ore 17.10, ognuna di loro avrà a disposizione cinque minuti per presentare la propria attività. Il premio per il vincitore del concorso, assegnato da NSE New Space Economy 2024, sarà di 10.000 euro. Beneficerà del premio solo il primo classificato. Grazie alla partnership tra Nse e Amazon Web Services, Aws selezionerà una delle 10 startup finaliste per ricevere il premio speciale di 100.000 euro in crediti da utilizzare sulle piattaforme Amazon Web Services. Le numerose candidature pervenute alla pitch competition di Nse 2024, provenienti da diverse regioni d'Italia e dall’estero, sono state tutte di alto livello. Dall’analisi del loro profilo, emerge il forte interesse per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Molte di esse sono coinvolte in progetti che mirano a migliorare l'efficienza e a ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, l'osservazione della Terra e la robotica. C'è inoltre un crescente interesse per la logistica spaziale e le soluzioni di energia rinnovabile, con l'obiettivo di supportare la crescita sostenibile e la competitività nel settore spaziale. Nse 2024, da sempre palcoscenico per l’innovazione e per l’esplorazione di idee rivoluzionarie e nuove tecnologie, in questa sesta edizione punta fortemente sul coinvolgimento delle generazioni più giovani, da un lato con attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori, dall’altro con opportunità mirate per la crescita personale e professionale. L’evento mira ad essere un'occasione speciale per neolaureati e giovani professionisti per esplorare la comunità spaziale italiana e internazionale e le loro organizzazioni. Oltre all’opportunità di visitare l’exhibition e di partecipare ai momenti di approfondimento scientifico, offre in fiera, con la career opportunity, uno spazio dedicato per mettere in contatto le persone in cerca di lavoro con i potenziali datori di lavoro. Chi può partecipare e come? I candidati interessati possono inviare il proprio cv in formato europeo, comprensivo del consenso espresso al trattamento dei dati personali, a [email protected]. La scadenza per le domande è per domani mercoledì 11 dicembre. Dove si svolgeranno gli incontri? I responsabili hr recruiting di Avio, Telespazio e Thales Alenia Space saranno a disposizione per incontri preliminari one-to-one non vincolanti in un'area dedicata all'interno della fiera. Nse 2024 è organizzato da Fiera Roma in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Difesa, di Enea, di Inaf e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e con il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma. —lavoro/[email protected] (Web Info)

