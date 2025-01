Valentina Stella in un doppio concerto al Teatro Cilea

La grande interprete napoletana Valentina Stella, voce amatissima del panorama musicale partenopeo e nazionale, torna sul prestigioso palco del Teatro Cilea di Napoli con il suo spettacolo “Nannì”, tratto dall’omonimo album pubblicato lo scorso anno.

L’appuntamento è fissato per le serate del 18 e 19 gennaio 2024, con inizio degli spettacoli previsto per le ore 21:00. I biglietti sono già disponibili in prevendita al prezzo di 25 euro per i posti in platea e 21 euro per la galleria sul sito ufficiale https://teatrocilea.it/spettacoli/valentina-stella-nanni-25/.

Valentina Stella è pronta a incantare nuovamente il pubblico con la sua voce inconfondibile, capace di abbracciare l’anima di Napoli e proiettarla in un vortice di emozioni.

La voce autentica di chi ancora cerca Dio dentro i vicoli e vicino al mare, di chi si sente ora in cielo e ora in terra, in pace e in guerra, di chi è nato dalle viscere di una Napoli sofferente ma viva, pronta al sorriso e all’amore. Esattamente come Anna, madre dell’artista, da qui il brano Nannì che dà il titolo al concerto. Un racconto musicale nella melodia classica napoletana che spazia da Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio a Bruno Lanza, Pino Daniele, Mario Merola e Giulietta Sacco.

L’album è una sintesi emozionante di sentimenti e ricordi, arricchito da brani inediti e cover che esprimono la teatralità struggente di Valentina. Tra i singoli più apprezzati spicca “Stamme ancora ccà”, una toccante collaborazione con Andrea Sannino. Si ripercorrono brani del nuovo album, la hit “Che so pe ttè” oltre i classici intramontabili che l’artista ha ri-arrangiato in una versione personalizzata come passione eterna, mentecuore e brani indimenticabili del suo repertorio.

Valentina Stella è un’icona musicale che ha conquistato il cuore di Napoli e dell’Italia intera, grazie a interpretazioni straordinarie di classici del repertorio napoletano. Celebre è il suo brano “Indifferentemente”, inciso per il film “Il principe abusivo” di Alessandro Siani, così come la sua emozionante interpretazione di “Passione eterna” per il film di successo “Benvenuti al Sud”.

La regia dello spettacolo è a cura di Iorio Immacolata mentre i musicisti che accompagnano Valentina Stella sono: Gaetano Correra (batteria e percussioni); Roberto De Rosa (basso); Gianpaolo Ferrigno (arrangiamenti e chitarre); Antonio Ottaviano (piano e tastiere); Arcangelo Michele Caso (violoncello); Antonio Sacco (tromba a flicorno).