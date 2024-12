Prima Edizione del Cinema Drive-In a Pontelandolfo: “Avventure Ribelli: Tra Briganti e Pirati”

1 minuto di lettura

Pontelandolfo, 18/12/2024 – Un evento inedito e innovativo arriva per la prima volta a Pontelandolfo: la prima edizione del Cinema Drive-In, un’iniziativa dal sapore retrò e dall’atmosfera suggestiva, in pieno stile americano. L’evento si terrà nei giorni 20, 21 e 22 dicembre 2024 alle ore 21.00 presso il Parcheggio a Valle di Viale Europa e rappresenta un’occasione unica per trascorrere serate indimenticabili all’insegna del cinema e della convivialità.

L’iniziativa, intitolata “Avventure Ribelli: Tra Briganti e Pirati”, propone tre serate con proiezioni gratuite di grandi classici amati da tutte le generazioni:

Venerdì 20 Dicembre: “Indiana Jones – I Predatori dell’Arca Perduta”

Sabato 21 Dicembre: “Peter Pan – Ritorno a Neverland”

Domenica 22 Dicembre: “Pirati dei Caraibi – La Maledizione della Prima Luna”

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pontelandolfo e con il supporto della Film Commission Regione Campania, ha riscosso grande interesse e curiosità tra i cittadini, diventando già uno degli eventi più attesi del periodo natalizio. L’idea di un cinema drive-in, che unisce modernità e tradizione, rappresenta un’offerta culturale innovativa e coinvolgente, pensata per tutte le fasce d’età.

“Siamo orgogliosi di poter proporre per la prima volta un evento così speciale a Pontelandolfo. Il cinema drive-in è un omaggio alle atmosfere retrò e allo stesso tempo una proposta innovativa che valorizza il nostro territorio. L’entusiasmo e la curiosità dimostrati dai cittadini ci danno la spinta per riproporlo anche nei prossimi anni”, dichiara con soddisfazione Rocco Diglio, Presidente del Consiglio Comunale, ma qui anche nelle vesti di Consigliere con delega alla Cultura e allo Spettacolo.

Altre manifestazioni natalizie

L’evento si inserisce nel più ampio programma natalizio di Pontelandolfo, che prevede iniziative pensate per tutti: dall’accensione delle luci natalizie, alla tradizionale Tombolata per i più piccoli, fino alla premiazione del concorso “L’Albero di Natale”. L’intero calendario è stato organizzato per celebrare le festività all’insegna della cultura, del divertimento e della tradizione.

L’appuntamento è dunque per il 20, 21 e 22 dicembre: un’occasione per vivere la magia del cinema in un’atmosfera unica.

Info Evento:

📍 Luogo: Parcheggio a Valle di Viale Europa

⏰ Orario: 21.00

📞 Contatti: 3334524063 – 3476157196

