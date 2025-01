Trump: “Voglio incontrare Putin presto. Guerra finisce se prezzo petrolio scende”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"Voglio incontrare presto il presidente Putin. Se il prezzo del petrolio scende, la guerra Russia-Ucraina finisce immediatamente". Donald Trump è convinto che il conflitto in corso da quasi 3 anni si chiuderebbe se il prezzo del petrolio calasse. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo intervento in videocollegamento al World economic forum (Wef) di Davos, ha espresso la volontà di incontrare il presidente russo Vladimir Putin in tempi brevi e ha rivolto un appello all'Arabia Saudita e all'Opec affinché abbassino il prezzo del petrolio. "La guerra non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente. Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina se ci fossi stato io. Ora ci sono città distrutte, molti più morti di quanto si dica", ha detto Trump ribadendo concetti già espressi. "Non penso a effetti economici, non parlo di economia. La guerra deve finire per evitare ulteriori perdite di vite umane. E' una vera e propria carneficina. Dobbiamo fermare questa guerra", ha detto. "Auspicabilmente la Cina può aiutare a fermare la guerra tra Russia e Ucraina", ha aggiunto citando le "leve" che Pechino ha a disposizione per fermare il conflitto. "L'Ucraina è pronta a fare un accordoDovreste chiedere questa cosa alla Russia", ha detto rispondendo alla domanda se ritiene che tra un anno la guerra sarà finita.

Il quadro economico globale può incidere e, in particolare, un ruolo determinante spetta al petrolio. "Se il prezzo scende, la guerra Russia-Ucraina finirebbe immediatamente", ha detto Trump. "Chiederò all'Arabia Saudita e all'Opec di abbassare il prezzo del petrolio. Va abbassato: francamente, sono sorpreso che non l'abbiano fatto prima delle elezioni", che hanno riportato Trump alla Casa Bianca. Nel suo intervento, prima di rispondere alle domande, Trump ha fatto riferimento ai provvedimento che ha introdotto nei primi giorni di mandato: "Sto prendendo misure rapidamente per fermare l'invasione al nostro confine meridionale". Trump ha confermato che al confine con il Messico è stato schierato l'esercito per aiutare a "respingere l'invasione", assicurando che non permetterà che il territorio degli Stati Uniti venga "violato". —internazionale/[email protected] (Web Info)

