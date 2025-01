Nuova App AMC: l’innovazione digitale al servizio della mobilità pubblica

1 minuto di lettura

Condividi

AMC S.p.A. continua a segnare il passo verso la modernizzazione del trasporto pubblico cittadino, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una comunità in costante evoluzione. Nelle prossime settimane, l’azienda lancerà una nuova App proprietaria che promette di semplificare e rendere più intuitiva l’esperienza di viaggio, adattandosi alle necessità degli utenti.

Negli ultimi mesi, AMC ha ascoltato attentamente le richieste della cittadinanza, e la nuova App è la risposta concreta alle esigenze rappresentate. Questo strumento rappresenta il primo passo verso una mobilità cittadina sempre più integrata, moderna e digitale.

L’App, che sarà disponibile sui sistemi iOS e Android, è solo l’inizio di una strategia più ampia e ambiziosa, volta a rendere il trasporto pubblico sempre più smart, accessibile e in grado di soddisfare le esigenze quotidiane di chi vive la città e di chi la visita.

Le principali funzionalità includeranno:

• Pianificazione del viaggio, con un’interfaccia semplice e intuitiva per scegliere rapidamente la partenza e la destinazione, trovando le opzioni di trasporto più adatte.

• Monitoraggio in tempo reale dei mezzi, con aggiornamenti costanti su orari, posizioni e modifiche ai percorsi.

• Geolocalizzazione delle fermate, per individuare facilmente quella più vicina.

• Consultazione delle linee e degli orari, con informazioni dettagliate sui percorsi, fermate e corse aggiornate in tempo reale.

• Acquisto dei biglietti direttamente dallo smartphone, grazie a un sistema di pagamento integrato che rende il processo rapido e senza stress.

Questa nuova App si inserisce in un piano di innovazione che prevede anche l’integrazione di tecnologie avanzate. AMC sta collaborando con partner tecnologici di spicco, come MOOVIT, per offrire un servizio ancora più efficiente e integrato, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’esperienza di viaggio e fornire dati in tempo reale agli utenti.

Con queste iniziative, AMC punta a creare un sistema di trasporto pubblico che sia più moderno, intelligente e perfettamente in linea con le esigenze della città e dei suoi abitanti.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.