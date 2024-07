Torneo Open “Damarila” 2024: Una Sinfonia di Sport e Fotografia

2 minuto di lettura

Cava De’ Tirreni, 14 luglio 2024 – Dal lontano 1937, il Social Tennis Club di Cava De’ Tirreni è teatro di straordinarie manifestazioni sportive, ma quest’anno il Torneo Open “Damarila” ha offerto un’esperienza unica grazie alla collaborazione con Fotogramma Zero, Official Media Partner dell’evento. Fotogramma Zero ha avuto l’onore e la responsabilità di immortalare i momenti più emozionanti del torneo, scattando fotografie dei giocatori per l’Almanacco Atleti 2024 e unendo la formazione fotografica all’evento sportivo.

La manifestazione, riconosciuta dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – riconoscimento R24/23) e supportata da FIAF Regione Campania, ha rappresentato una fusione perfetta tra sport e arte fotografica. “La fotografia sportiva – imparare sul campo” è stato l’evento formativo che ha visto coinvolti appassionati di fotografia desiderosi di affinare le proprie competenze sul terreno di gioco, con la doppia accezione della parola “campo” che ha dato ulteriore profondità all’iniziativa: il campo da tennis e la profondità di campo nella fotografia.

Il presidente del Social Tennis Club, Luca Ricciardelli, è stato il motore di questa ambiziosa iniziativa, organizzando non solo il torneo maschile “Damarila Open“, ma anche il “Tramontina Open” per la controparte femminile. La sua visione e dedizione hanno reso possibile questo straordinario connubio tra tennis e fotografia.

Il progetto formativo è stato curato dal nostro esperto socio e formatore, Gerardo Albano, coadiuvato dai soci Anna Pianura, Corinna Fumo, Gaetano Gallo, Francesco Cuccaro, Cristina Sartori e Michele Picariello. Questi professionisti hanno guidato i partecipanti attraverso le sfide tecniche e creative della fotografia sportiva, permettendo loro di catturare l’energia e la tensione dei match con una prospettiva unica.

Il Torneo ” Open Damarila” ha visto trionfare Stefano Baldoni dell’ASD Circolo Tennis Giotto, che ha dimostrato una straordinaria abilità sia fisica che mentale, caratteristiche essenziali per eccellere in uno sport come il tennis. Questo trionfo non è solo un risultato di forza fisica, ma anche di strategia e capacità di mantenere la calma sotto pressione, una qualità che trova una perfetta analogia nella fotografia.

Come il tennis è un gioco di testa, dove ogni colpo deve essere pensato e ogni movimento calcolato, così la fotografia richiede una mente lucida e la capacità di raccontare una storia attraverso l’obiettivo. I fotografi di Fotogramma Zero hanno saputo cogliere non solo l’azione, ma anche le emozioni, le storie e l’essenza di ogni giocatore e del torneo stesso.

Grazie alla presenza attiva di Fotogramma Zero come Media Partner Ufficiale, l’evento ha guadagnato una dimensione ulteriore, diventando non solo una competizione sportiva, ma anche un racconto visivo di grande impatto. Le fotografie realizzate durante il torneo non solo documentano, ma narrano la storia di un evento che resterà impresso nella memoria di tutti i partecipanti e degli appassionati di tennis e fotografia.

Il Torneo Open “Damarila” 2024 sarà ricordato non solo per le performance sportive, ma anche per la capacità di coniugare l’arte della fotografia con la passione per il tennis, dimostrando che, sul campo e attraverso l’obiettivo, è sempre la mente a fare la differenza.

Anna Pianura – Presidente Associazione Fotografica Fotogramma Zero

