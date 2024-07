Bari, incendio a pronto soccorso Policlinico: pazienti evacuati

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un incendio si è sviluppato ieri, domenica 14 luglio, nel tardo pomeriggio su una sezione di un quadro elettrico al piano interrato del padiglione Asclepios del Policlinico di Bari. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sono subito stati allertati i vigili del fuoco ed è scattato il piano di emergenza. La sezione del quadro elettrico alimentava parte del pronto soccorso e il blocco operatorio del padiglione. A causa del fumo e della successiva interruzione temporanea della linea elettrica è stato necessario trasferire i circa 60 pazienti in quel momento in pronto soccorso. Gran parte dei pazienti sono stati ricollocati in altri reparti dell’ospedale nelle ore successive. Non è stato necessario trasferire altri pazienti di altri reparti. Verso mezzanotte l’emergenza è rientrata. Il pronto soccorso rimarrà chiuso nelle prossime ore, i tecnici sono al lavoro per il ripristino della rete elettrica principale e degli ambienti interessati. Oggi non verranno effettuati gli interventi programmati nel blocco operatorio di Asclepios. —[email protected] (Web Info)

