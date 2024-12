Talenti Vesuviani 2024: cultura, legalità e impegno civile alla XVIII Edizione

2 minuto di lettura

Condividi

Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 9:30, la Biblioteca delle Culture Sac. Alagi, presso Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli), ospiterà la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Talenti Vesuviani”. L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a un evento che si distingue per la sua forza culturale e il messaggio sociale che lo accompagna.

Con il tema della legalità come filo conduttore, il Premio “Talenti Vesuviani” si conferma un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale nazionale. Ideato da Vincenzo Russo, questa manifestazione continua ad attrarre una vasta partecipazione non solo dall’Italia, ma anche dall’estero, coinvolgendo italiani residenti oltre confine e cittadini stranieri naturalizzati.

“La cultura unisce e sgretola ogni forma di discriminazione e violenza”, dichiara Russo, evidenziando il potere dell’arte e della letteratura come strumenti di integrazione e sensibilizzazione.

L’edizione 2024 pone particolare attenzione al delicato tema della violenza di genere, con un focus sulla violenza contro le donne, ribadendo l’importanza di affrontare queste questioni attraverso il dialogo culturale e istituzionale.

L’evento gode del Patrocinio del Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana, e del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio a Cremano, guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, confermando il sostegno delle istituzioni a questa importante iniziativa. Tra gli ospiti della cerimonia figurano Giorgio Zinno Sindaco di San Giorgio a Cremano, Pietro De Martino Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Michele Carbone Presidente del Consiglio Comunale e Claudio Salvia testimone e vittima della camorra.

Saranno inoltre presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine, tra cui l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Carlo Alberto dalla Chiesa di San Giorgio a Cremano, a testimoniare l’impegno congiunto tra cultura e legalità.

La cerimonia vedrà la premiazione di 42 autori, le cui opere si sono distinte per la qualità e l’impegno nei temi proposti dal concorso. L’evento sarà arricchito da momenti musicali curati dai Gatos Do Mar, un trio composto da Gianluca Rovinello all’arpa, Annalisa Madonna alla voce e Paolo Bencivenga alle percussioni, che regalerà al pubblico un’esperienza artistica intensa e suggestiva.

A moderare l’incontro saranno lo stesso Vincenzo Russo e la scrittrice Marianna Scagliola, accompagnando il pubblico in un dialogo tra istituzioni, artisti e cittadini.

“L’arte, in qualunque forma, è un mezzo potente per sensibilizzare verso la pace e combattere la violenza. Il confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, scrittori, musicisti e pubblico è fondamentale per costruire una società più giusta e inclusiva”, afferma Russo, presidente dell’Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.