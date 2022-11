San Giorgio a Cremano. Bomba nella notte, esplode un’ auto, danneggiate quelle vicine. Zinno: “Fiducia nelle Forze dell’Ordine. Pronti a chiedere maggiori controlli in città”

Condividi

San Giorgio a Cremano, 21 novembre 2022 – In relazione all’episodio avvenuto la scorsa notte, in cui un ordigno è esploso danneggiando più auto nella parte bassa della città, il Sindaco Giorgio Zinno fa sapere di essere in costante contatto con la Polizia di Stato che sta indagando sull’accaduto e di avere intenzione di chiedere maggiori controlli sul territorio.

“Siamo in stretto e costante contatto con le Forze dell’Ordine che stanno indagando sull’accaduto ed esprimo la massima fiducia nel lavoro che stanno svolgendo – dichiara Zinno. Come più volte fatto in precedenza, chiederò una maggiore attenzione al nostro territorio, anche aumentando gli uomini in campo per il controllo e la repressione di certi fenomeni come questo che preoccupano l’intera comunità sangiorgese”.