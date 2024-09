Sportello Cives per assistenza a ciechi, disabili ed ipovedenti in Campania

1 minuto di lettura

La rete CIVES, in collaborazione con le associazioni A.D.A.C. APS, Abili alla Vita, ASD Real Vesuviana e Solid’Arte, offre un servizio integrato di assistenza per ciechi, ipovedenti e persone con disabilità nella provincia di Napoli e in tutta la Campania. Il nostro impegno è volto a migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone assistite, garantendo supporto in ambito legale, fiscale, pedagogico e informatico.

Servizi Offerti:

• Consulenza Legale: Assistenza su questioni giuridiche relative ai diritti dei disabili.

• Consulenza Fiscale: Servizi di CAF-Patronato, assistenza su immigrazione ed emigrazione.

• Consulenza Tiflo-Pedagogica: Supporto per studenti, scuole e famiglie, mirato all’inclusione scolastica.

• Consulenza Tiflo-Informatica: Assistenza per l’utilizzo di tecnologie e strumenti digitali da parte dei disabili visivi.

• Sport e Autonomia Personale: Promozione dello sport come strumento di autonomia e inclusione.

• Supporto Amministrativo: Assistenza nella compilazione di pratiche burocratiche e atti amministrativi.

• Segretariato Sociale: Supporto alle famiglie con disabilità per l’accesso ai servizi.

• Assistenza Informatica: Aiuto per la consultazione, registrazione e download di documenti online.

• Accompagnamento e Orientamento: Supporto per raggiungere servizi e uffici competenti.

Orari di Ricevimento:

• Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 (solo su appuntamento).

Contatti:

• Telefono: 081-898-3113

• Cellulare: 351-0903222

• Email: [email protected]

• Presidente: Giuseppe Fornaro

Indirizzo:

• Via Capodivilla 233, Sant’Anastasia, Napoli

Come Raggiungerci:

In Auto:

• Da via Somma: Svoltare in via Federico II/Monsignor Cesar Romero (vicino a “Ceramiche Fratelli Del Vecchio”), quindi a destra in via Capodivilla. Parcheggio disponibile sulla sinistra prima del senso unico.

• Da via Giovanni Porzio: Svoltare a sinistra in via Capodivilla e parcheggiare sulla destra alla fine del senso unico.

In Treno da Napoli:

• Prendere la circumvesuviana linea Napoli-Sarno o Napoli Poggiomarino via Ottaviano.

• Scendere alla fermata di Sant’Anastasia, utilizzare il sovrappasso se necessario.

• Uscire dal binario 1, attraversare Piazza Cattaneo, poi girare a sinistra in Via Antonio D’Auria.

• All’incrocio, girare a destra e attraversare Piazza Monumento, proseguendo dritto fino alla Chiesa S. Maria la Nova.

• Costeggiare la Chiesa a sinistra, poi girare nuovamente a sinistra alla Fontana, proseguendo dritto in Via Capodivilla fino al numero 233.

• Scendere le scale a sinistra e attraversare il cortile; il centro si trova sulla destra.

Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi esigenza o richiesta di informazioni. Siamo qui per assistervi con competenza e dedizione.

