Cesa. Scelti nome e simbolo della coalizione a sostegno del sindaco uscente Enzo Guida

“Nuova Primavera Cesana-Enzo Guida Sindaco” è il nome della lista a sostegno della ricandidatura del primo cittadino uscente.

Enzo Guida sarà sostenuto da Pd, Psi, Italia Viva, Campania Libera, Centro Democratico, Articolo1 e da un movimento di giovani Futuro Cesano.

Domani mattina, in Piazza De Michele, vi sarà un gazebo per presentare nome e simbolo della lista e illustrare gli ultimi provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale.

“La coalizione che mi sosterrà – spiega Guida – è una sintesi da tra continuità ed innovazione. Abbiamo alle spalle un lavoro lungo 5 anni ma abbiamo dinanzi a noi sfide nuove. Per queste motivazioni nasce Nuova Primavera Cesana, per dare al nostro paese, sulla base della esperienza acquista, una nuova spinta verso traguardi ulteriori”.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!