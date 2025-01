Sinner, la finale Australian Open in tv in chiaro: orario e dove vederla

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La finale degli Australian Open 2025 sarà trasmessa in tv in chiaro. La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in programma domenica 26 gennaio 2025 sarà trasmessa in chiaro su NOVE dalle 9.30. Gli Australian Open sono stati trasmessi sinora in esclusiva da Eurosport, visibile sui canali Sky. La finale, invece, sarà disponibile anche per i non abbonati e sarà trasmessa su un canale non a pagamento. Per la partita di Sinner si era mobilitato per tempo anche il ministero

delle Imprese e del Made in Italy, in un iter che prevede anche un ok dall'Unione Europea, in particolare dal Cominato di contatto della Commissione. La richiesta del Ministero, presentata già nel 2023, era quella di aggiornare gli eventi di "particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro", resasi necessaria dopo l'exploit proprio di Sinner e del tennis italiano in generale. La lista comprende soltanto la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, entrambe vinte dall'Italia nel 2024, e gli Internazionali d'Italia con un azzurro in finale. Ora, in tv in chiaro anche la finale di un torneo dello Slam

