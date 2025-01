Paola Di Benedetto chi è: la conduttrice ospite oggi 25 gennaio a Verissimo

1 minuto di lettura

Paola Di Benedetto sarà ospite oggi, sabato 25 gennaio, a Verissimo. La conduttrice radiofonica torna nel salotto di Silvia Toffanin per festeggiare il traguardo dei suoi 30 anni, compiuti lo scorso 8 gennaio. Vicentina, classe 1995, Paola Di Benedetto ha cominciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo già da giovanissima, partecipando a diversi concorsi di bellezza. È stata fra le finaliste di Miss Vicenza vincendo il titolo di Miss Model Girl. Nel 2016 partecipa alle selezioni di Miss Italia e in seguito comincia a lavorare in televisione. Ottiene a soli 21 anni il ruolo di Madre Natura nel reality ‘Ciao Darwin 7 – La resurrezione’. Successivamente entra diventa ballerina del programma ‘Colorado’, dove viene eletta Miss Colorado. Nel 2018 è una delle concorrenti della tredicesima edizione de ‘L’Isola dei famosi’, condotta da Alessia Marcuzzi. A gennaio 2020 partecipa alla quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Alfonso Signorini, dove vince con il 56% dei voti. Nel 2021 conduce ‘RTL 102.5 Power Hits Estate 2021’. E lo stesso anno conduce ‘Hot Factor’. Nel 2022 conduce il 'PrimaFestival', la striscia che anticipa le serate del Festival di Sanremo. E nel 2023 affianca la Gialappa’s Band e il Mago Forest conducendo il 'GialappaShow'. Paola Di Benedetto è finita al centro delle pagine di gossip per la sua relazione con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto nel 2013 durante l’esperienza a 'L’Isola dei Famosi'. Nel 2018 si lega sentimentalmente a Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, che le ha anche dedicato una canzone quando Paola era concorrente del GF ViP. La storia si interrompe nel 2021, quando il nome di Paola si lega a quello di Stefano De Martino, ma il flirt non è mai stato confermato. Nel 2022 la conduttrice radiofonica frequenta il rapper Rkomi, ma la storia tra i due si interrompe dopo pochi mesi, anche se poi entrambi si ritrovano ad 'X Factor' come colleghi: lei conduce Hot Factor, lui veste i panni da giudice e coach. Nel 2023, Paola si lega al calciatore Raoul Bellanova, neo difensore dell'Atalanta. —[email protected] (Web Info)

