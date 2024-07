ROMA – INCONTRO CON AD di ANAS

0 minuto di lettura

Ho appena concluso l’incontro, molto proficuo, con l’Amministratore delegato di Anas Dott. Aldo Isi che mi ha annunciato che DOMANI, come avevo chiesto la scorsa settimana, RIAPRE come cantiere a DOPPIO SENSO la strada statale 229 “DEL LAGO D’ORTA” in corrispondenza con BORGOMANERO poi dovranno fare dei lavori importanti ma che non determineranno più la chiusura.

Ecco gli altri temi posti:

– rotonda di Paruzzaro

– rotonda di Gattico-Veruno incrocio con Castelletto Ticino

– lavori sulla statale del Sempione da Ornavasso a Domodossola

– altri piccoli e medi interventi tra Novarese e Vco

– marciapiede di Arona

Ho avuto degli aggiornamenti e altri ne avrò a fine agosto durante un nuovo incontro.

Alberto Gusmeroli Sindaco di Arona e Deputato del Novarese e del Vco

