Recensione del saggio “Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo”

Nel panorama editoriale italiano si distingue un saggio prezioso, frutto dell’impegno del tenore e musicologo napoletano Luca Lupoli, pubblicato dalla Casa Editrice Pagine di Roma. “Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo” esplora la figura di Metastasio, maestro del teatro musicale e poeta universale, attraverso una lente innovativa e rigorosa. Il volume si avvale delle ricerche biobibliografiche del soprano Olga De Maio e della prefazione illuminante del Prof. Ettore Massarese, che ne valorizzano ulteriormente la portata culturale.

L’opera non si limita a celebrare Metastasio come librettista e poeta del Settecento, ma lo colloca come figura centrale nello sviluppo dell’opera lirica, divenuta grazie a lui melodramma. Lupoli analizza il primato del testo metastasiano, capace di ispirare i maggiori musicisti dell’epoca, da Mozart a Tartini, intrecciando il discorso con riflessioni sull’eredità che questa produzione ha lasciato nel teatro musicale e nella cultura occidentale.

La grande intuizione del saggio sta nella capacità di rendere il messaggio metastasiano attuale. Le lettere, i consigli e i dettami drammaturgici di Metastasio vengono reinterpretati da Lupoli come un vero e proprio manuale per comprendere il rapporto tra parola, musica e messinscena, un rapporto che ha influenzato non solo l’opera lirica ma anche la moda, il cinema e le arti performative moderne. Si intravedono collegamenti tra la teatralità di Metastasio e le severe regie di Stanley Kubrick, o tra i suoi suggerimenti sull’abbigliamento di scena e l’odierna idea di alta moda e prêt-à-porter.

Il libro, pur nella sua dimensione contenuta, si rivela denso e ben strutturato, un ponte tra il passato e il presente che affascina sia gli studiosi che i lettori curiosi di avvicinarsi a questa figura cardine della cultura europea. L’opera di Lupoli e De Maio si distingue per l’originalità delle intuizioni e per la capacità di rendere accessibile al pubblico una materia tanto complessa quanto appassionante.

Non va trascurato l’importante contesto culturale in cui questo saggio nasce. La coppia di artisti partenopei è da anni impegnata, attraverso l’associazione “Noi per Napoli”, nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione del patrimonio artistico napoletano. Questo lavoro rappresenta una naturale prosecuzione del loro impegno: portare bellezza e conoscenza al servizio della collettività.

“Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo” è un invito alla riflessione, una celebrazione dell’arte che dialoga con la modernità e un tributo a un genio senza tempo. Consigliato a chi vuole scoprire il valore eterno delle parole e della musica, unendo alla passione per il passato uno sguardo rivolto al futuro.

