Aperto il bando per la 23a edizione dell’Ischia Film Festival, ecco le date

2 minuto di lettura

Condividi

L’Ischia Film Festival torna con la sua 23a edizione, un evento dedicato a raccontare il territorio e le diversificazioni culturali attraverso l’audiovisivo. Dopo il grande successo della 22a edizione, che ha accolto ospiti di prestigio internazionale, tra cui i Premi Oscar Allan Starski e Susanne Bier, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, Alessandro Gassmann, Maurizio Nichetti, Marco D’Amore, Maria Bakalova, Michele Riondino, Abigail Cowen, Jack Farthing, Neri Parenti e molti altri illustri personaggi del cinema nazionale e internazionale, il festival riapre ufficialmente le iscrizioni per il concorso di selezione ufficiale.

Le opere selezionate si contenderanno un posto nelle tre sezioni del festival: Lungometraggi, Cortometraggi, e Location Negata. Saranno giudicate da tre giurie prestigiose: la Giuria Internazionale, la Giuria dei Critici Cinematografici e i membri dell’European Film Academy (EFA), oltre al coinvolgimento del pubblico che assegnerà il premio popolare.

Le date e i luoghi del festival

Il festival si terrà dal 28 giugno al 5 luglio 2025, come sempre nello straordinario scenario del Castello Aragonese, che regalerà otto giorni di proiezioni e incontri nell’affascinante cornice dell’isola d’Ischia. Grazie alla collaborazione con il Comune di Forio, si rinnova inoltre l’appuntamento con le masterclass, ospitate nella storica dimora di Luchino Visconti, La Colombaia, che si svolgeranno ogni mattina.

Un festival sempre più internazionale ed esperienziale

Il direttore artistico e ideatore del festival, Michelangelo Messina, già al lavoro per preparare questa nuova edizione, anticipa alcune novità: “L’Ischia Film Festival è ormai un appuntamento internazionale per la cinematografia mondiale. Auspichiamo una partecipazione ampia come quella della scorsa edizione, che ha visto iscrizioni di opere provenienti da oltre 56 Paesi. Quest’anno vogliamo offrire un festival ancora più esperienziale, permettendo ai partecipanti di vivere appieno l’atmosfera unica di un festival ospitato in un castello in mezzo al mare. Successivamente, annunceremo non solo gli ospiti di questa edizione, ma anche le modalità di partecipazione a questa nuova esperienza immersiva”.

L’Ischia Film Festival si conferma dunque un punto di riferimento per il cinema internazionale, celebrando la bellezza dei luoghi e delle culture attraverso il potere evocativo dell’audiovisivo. Non resta che attendere le prossime novità e partecipare a questa straordinaria celebrazione del cinema e del territorio.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando:

Sito ufficiale: www.ischiafilmfestival.it o sulla piattaforma filmfreeway https://filmfreeway.com/IschiaFilmFestival

Scadenza early bird: 15 Febbraio – Dead line 10 Marzo – Late Deadline 31 Marzo 2025

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.