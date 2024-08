PITTI PIZZA & FRIENDS SALERNO: domani giorno 2 con Stè, Il Tre e Ermal Meta

2 minuto di lettura

Al Piazzale della Stazione Marittima Stè, Il Tre e Ermal Meta

Prima di loro i talenti Mancino, già vincitore del Festival Botteghe d’Autore, Sound Ladies e Midra

Per sei giorni i percorsi di degustazione sulle “scuole” campane della pizza

Salerno, 27 agosto 2024 Una buona pizza e una buona musica. Si riconferma il connubio vincente del Pitti Pizza & Friends, in programma fino a domenica 1 settembre alla Stazione Marittima di Salerno Sul palco, domani sera, per il secondo giorno dell’evento gastronomico culturale, un vero e proprio jukebox con le hit del momento, colonne sonore di questa calda estate.

Dopo l’entrée di Sannino, Maninni, Benji e Fede, tocca a Ste, la cantautrice nigeriano-napoletana che ha spopolato sui social con il brano «Red». Poi Il Tre, tra i cantanti rapper più in voga del momento tra i giovani, e infine Ermal Meta, artista che non ha bisogno di presentazioni, fuori con il nuovo album “Buona fortuna”, trainato dal singolo “Mediterraneo”.

Prima dei big, come ogni sera, spazio alle nuove leve, giovani artisti che della musica hanno deciso di cibarsi. Domani è la volta di Mancino (vincitore dell’ultima edizione del Festival Botteghe d’Autore), Sound Ladies, Midra; il 29 Vienna, Sally Cangiano, Silkloud (Scuola Master di Bari) e Alessandra Nazzaro (finalista Botteghe d’Autore);

Giovedì 29, un altro quartetto d’eccezione: Isotta, cantautrice toscana particolarmente carismatica e in classifica con la sua Al di là della felicità, sound elettronico, contemporaneo ma che strizza l’occhio all’indie e alla musica cantautoriale. Poi Noemi, tornata sulla scena con un brano davvero speciale: “Non ho bisogno di te”, scritto e prodotto dall’artista con Drast e Golden Years. E ancora: Settembre, rivelazione di X Factor 2023. Infine Sal da Vinci, pronto a cantare live anche a Salerno la sua “Rossetto e caffè”, il brano che lo ha reso virale su Tik Tok.

A veicolare sul palco il traffico delle note ci penserà Pippo Pelo, con Antonella Fiordelisi e Marco e Raf. Diretta su Radio Kiss Kiss tutte le sere, dalle 21, con Stefano Piccirillo.

I FORNI Quattordici le pizzerie della Campania (I due fratelli di Salerno, Antica Pizzeria Reginé Salerno, Ai 3 Monelli Angri, U’ Cilientù la terra del Mito del Cilento, L’angelo e il Diavolo di Sordina, Pizzeria Nuceria Costantia di Nocera, Brandi Napoli, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, L’agrumeto di Sant’Egidio del Monte Albino, Da Flavio – Il Gioco della Pizza di Baronissi,) 1 forno per i celiaci (Prisco di Cava dei Tirreni in collaborazione con l’AIC, Associazione Italiana Celiachia), 1 dedicato all’area ospiti nel privè e 1 con gli studenti dell’ IPSEOA, Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Roberto Virtuoso di Salerno che, guidati dai docenti di pizzeria, avranno una postazione dedicata.

Il Pitti Pizza & Friends, ideato da Maurizio Falcone, è organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone e Alfonso Aufiero vicepresidente, con Effe Emme Eventi e realizzato con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, ONMIC, HUMANITAS, AiC Campania e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.

Media Partner: Radio Kiss Kiss e Santoro Creative Hub. Main Sponsor: Molini Pizzuti, Annalisa, La Contadina, Coca Cola, Peroni Nastro Azzurro, Forni Artistica Mediterranea, Humankey, Pantaleone, Babà Napoli, Finocchietto Esagerato Monna Anna. Partner Tecnici: I Casola Parrucchieri, I-Move Smartmobility, Dacam Engineering.

INFO UTILI Basta cliccare su: www.pittipizzaefriends.it; [email protected]; https://www.instagram.com/pittipizzaefriends; https://www.facebook.com/pittipizzaefriends

