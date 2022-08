I 5 migliori broker Forex nel mondo

Condividi

Il mercato Forex è sempre stato una delle sezioni più richieste nel mercato finanziario globale. Tuttavia, la popolarità del trading Forex ha registrato un aumento unico causato dalla pandemia di Covid.

La disoccupazione, che improvvisamente è caduta su persone in tutto il mondo, le ha spinte a cercare nuove fonti di reddito. Dal momento che trovare un lavoro regolare non era un compito facile, i disoccupati hanno cercato di trovare nuovi modi per fare soldi. I criteri più importanti erano la velocità e l’affidabilità che è esattamente ciò che caratterizza il mercato Forex.

Principali ragioni della popolarità del trading Forex:

Stabilità . La merce sul mercato dei cambi è la valuta, la più liquida. Quindi, c’è sempre una richiesta. Inoltre, tutte le operazioni sono istantanee.

Facile accesso . La piattaforma di trading funziona online, quindi, se hai un dispositivo funzionante collegato alla rete, puoi fare scambi.

Inizia con piccole somme . Non è necessario investire grandi somme nel mercato per iniziare a fare trading. La maggior parte delle agenzie di intermediazione accetta depositi minimi di $ 5 o $ 10.

Per diventare un trader sul mercato Forex è necessario scegliere un broker. Questa è una società che ti fornisce tutti gli strumenti necessari per il trading e garantisce la sicurezza dei tuoi fondi.

L’elenco delle 5 migliori società di brokeraggio internazionali include posizioni come:

RoboForex

IG

Saxo Bank

CMC Markets

Interactive Brokers

RoboForex

Vantaggi di RoboForex:

Diversi tipi di account (Copy, Islamic, ecc.)

8 classi di attività

Spread stretti

Svantaggi di RoboForex:

Nessun conto a spread fisso

IG

Vantaggi di IG:

Accesso ad altre piattaforme di trading

Ampia gamma di strumenti (oltre 19.000)

Prezzi competitivi

Svantaggi di IG:

Scelta limitata di prodotti MT4

Nessun layout pronto

Saxo Bank

Vantaggi di Saxo Bank:

Più di 40.000 strumenti per il trading

Ottimo servizio di assistenza clienti

Il sito di punta è eccellente

Svantaggi di Saxo Bank:

Elevata somma del deposito minimo

CMC Markets

Vantaggi dei CMC Markets:

Commissioni di trading basse

Disponibilità delle versioni web e mobile della piattaforma

Tutorial didattici per neofiti

Svantaggi dei CMC Markets:

La proposta MT4 è limitata a soli 62 simboli

Interactive Brokers

Vantaggi dei Interactive Brokers:

Materiali didattici per trader avanzati

Accesso all’ampia scelta di altre piattaforme di trading globali

Proposta di ricerca approfondita

Svantaggi dei Interactive Brokers:

L’interfaccia del sito web è troppo complicata per i principianti

Quando scegli un’agenzia di brokeraggio per il trading Forex, considera sempre le tue aspettative dal trading.